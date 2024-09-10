Yangını söndürmek için hayati bir öneme sahip olan yangın tüpleri, her yerde bulunması gereken önemli güvenlik ekipmanlarından birisi. Yanan bir yere sıkıldığında aniden ortalığı beyaza boyayan bu tüplerin içinde ne var?

Yangına hızlıca müdahale sağlayan ve anında söndürebilen bu ekipmanların nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi?

Öyleyse gelin birlikte bakalım.

Yangın tüpleri, yangınları etkili bir şekilde söndürmek için çeşitli mekanizmalara sahiptir.

Her tür yangın için farklı bir söndürme maddesi kullanılır ve bu maddeler, yangının tipine göre belirli bir şekilde çalışır. Su, karbondioksit ve kuru kimyasal madde içeren yangın tüpleri olarak 3 kategoriye ayrılıyorlar.

İlk olarak su yangın tüpleri, genellikle A sınıfı yangınlar için kullanılıyor; yani kâğıt, ahşap gibi katı ve basit yanıcı maddelerden çıkan yangınlarda etkilidir. Su, yüksek basınç altında bir tüp içerisindedir. Püskürtüldüğünde, suyun soğutucu etkisiyle yangının sıcaklığı düşürülür ve bu sayede yangının devam etmesi zorlaşır. Ancak su, B (yanıcı sıvılar) ve C (elektrik) sınıfı yangınlarda kullanılmamalıdır, çünkü bu tür yangınlarda su kullanımı tehlikeli olabilir.

Karbondioksitli yangın tüpleri, genellikle B ve C sınıfı yangınlarda tercih ediliyor.

Bu tüpler, yüksek basınç altında sıvı karbondioksit içeriyor. Yangın tüpünden çıkış sırasında karbondioksit, hacmi artarak gaz haline geçer ve aynı anda sıcaklığı düşer. Karbondioksit, ortamdaki oksijen oranını düşürerek yangının devam etmesini engeller.

Ayrıca, bu tüplerin soğutucu etkisi de var. Karbondioksitli tüpler, elektrikli cihazlar ve yanıcı sıvılardan kaynaklanan yangınlarda etkili bir çözüm sunar.

Kuru kimyasal yangın tüpleri de çeşitli kimyasal maddeler içeriyor ve bu tüpler, A, B ve C sınıfı yangınlar için uygundur.

İçeriğinde genellikle sodyum bikarbonat, potasyum bikarbonat veya monoamonyum fosfat bulunan bu tüpler, küçük parçacıklar hâlinde olan kimyasal maddeleri kullanır. Tüp püskürtüldüğünde, toz halindeki kimyasallar yangın bölgesine yayılır ve yanan yüzeyin üzerini kaplayarak oksijenle temasını keser.

Bu da yangının yayılmasını engeller ve alevleri söndürür. Kuru kimyasal maddeler hem yanıcı sıvılar hem de elektrikli yangınlar için etkili bir çözüm sunuyor.

İşte bu yangın tüpleri sayesinde de yangının kolaylıkla önüne geçilmiş oluyor.

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