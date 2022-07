Yüzüklerin Efendisi evreninde filmlerden binlerce yıl öncesini anlatacak olan The Rings of Power dizisinden gelen yeni fragman, Tolkien hayranları için pek çok heyecan verici detayı içinde barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Amazon Prime Video için çekilen The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi uzun süredir Tolkien hayranları başta olmak üzere izleyiciler arasında karmaşık duygular oluşturuyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başarısından yola çıktığımızda dizinin açıklanması büyük heyecan yaratmıştı.

Sonrasında ise gelen ilk görsellerde yer alan siyahi cüce kadın merkezli olarak pek çok tartışma dönmüştü. Yeni yayınlanan fragman ise bu tartışmaları geride bırakacak gibi gözüküyor. Zira bir Tolkien hayranı iseniz heyecan verici pek çok ayrıntıyı yakalamışsınızdır. İşte bu ayrıntıları derledik.

UYARI: DİZİ HAKKINDA BİR ŞEY BİLMEK İSTEMİYORSANIZ, HER ŞEY SÜRPRİZ OLSUN İSTİYORSANIZ OKUMAYIN! Sürprizbozan olabilir, yapacağımız bir açıklama ya da tahmin diziyi izlerken bütün keyfinizi kaçırabilir.

Buraya da fragmanı koyalım:

Valinor ağaçları

Yüzüklerin Efendisi evreninde önemli yer tutan bu iki ağaç, parlayan yaprakları ile fragmanda karşımıza çıktı. Telperion ve Laurelin adlı bu ağaçlar, Tolkien dünyası için büyük önem taşıyan iki ağaç. Ölümsüz Topraklar'da bulunan bu iki ağacın birinin son yaprağından Güneş, diğerinin son yaprağından ise Ay oluşturulmuştur. Ayrıca Silmarillon'un ana karakteri olmaya en yakın isim olan Feanor da Silmaril adlı taşları yapmak için bu ağaçların ışığını almıştır.

Khazad-dûm'un güzel günleri

Yüzüklerin Efendisi'nde Moria Madenleri goblinlerin ve Balrog'un yuvası olmuştu hatırlarsanız. Gimli ise ekibi Moria'ya götürürken bir festival beklediğini söylemişti. The Lord of the Rings: The Rings of Power o olaydan binlerce yıl öncesinde geçtiği için Khazad-dûm tüm ihtişamıyla karşımıza çıkıyor.

Cücelerin tamahkarlığı başlıyor

Fragmanda Durin adlı cüce kralının elinde bir taş görüyoruz ve Durin bu taşın yeni bir çağın başlangıcı olduğunu söylüyor. Aslında Güç Yüzükleri adlı yüzüklerin dövülmesi için gerekli bir materyal olan bu taş, aynı zamanda "Derinleri tamahkarlıkla kazıp Balrog'u uyandıran" cücelerin de açgözlülüğünün başladığı nokta olabilir. Durin'in elindeki maddenin mithril olma ihtimali de var.

Galadriel'in öngörüsü

Filmlerde gördüğümüz bir başka şey ise Galadriel'in geleceği görebilme yetisiydi. Geleceğin elf kraliçesi ve kahini bu filmde henüz genç olsa da yeteneklerinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Zira kötülüğün tamamen yok edildiğine inanan herkese karşı uyarılarda bulunmaya çalışıyor. Kimsenin Galadriel'i dinlememesi ise Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki daha hüzünlü ve daha bilge Galadriel'in yolunu açıyor.

Sauron mu o?

Fragmanda dünyaya meteor ile düşen ve Daniel Weyman tarafından canlandırılan gizemli bir karakter gözüküyor. Karakter düştüğünde arkasında kalan krater Sauron'un Gözü'ne çok benziyor. Bu karakter Sauron olabilir mi? Zira Sauron da Morgoth'un yenilmesinden sonra yakışıklı, Hediyelerin Efendisi diye anılan Annatar olarak elflerin arasına karışmıştı. Tabii gerçek daha farklı olabilir, Gandalf bile çıkabilir.

Halbrand ile tanışma

Halbrand da Tolkien tarafından yaratılmamış yeni bir karakter. Kendisi gizliden gizliye Sauron olabilir mi? Yoksa dizinin Aragorn'u mu olacak? Geçmişinden kaçtığını ve Galadriel ile birlikte bir gemi kazasından sonra kıyılara vurduğunu bildiğimiz karakteri ilk kez görmüş olduk.

Hoş geldiniz harfoot'lar

Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki hobbitleri The Lord of the Rings: The Rings of Power fragmanında da gördüğünüzü mü düşünüyorsunuz. Onlar hobbit değil, hobbitlerin atalarından olan harfoot'lar. Shire'dan dışarı çıkmaya pek yanaşmayan hobbitlerin aksine çok daha maceracı ve gezginler. Bu anlamda fantastik evrenlerden aşina olduğumuz kenderlere daha yakın bir karaktere sahipler.

Numenor

Tahminlere göre fragmanın başında karşımıza çıkan şehir, Yüzüklerin Efendisi dünyasının Atlantis'i diyebileceğimiz Numenor halkının yaşadığı yer. Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gondor'un girişi olan Argonath Kapıları'nda yer alan heykelleri andıran bir de heykel göze çarpıyor.

Elendil ve Sadıklar olabilir mi?

Elendil ve Sadıklar her ne kadar Ersen ve Dadaşlar gibi dursa da aslında Elendil komutasında Numenor'dan ayrılan birliğin adı. Peki yolları onları nereye götürüyor? Bunun cevabı da bir sonraki başlıkta…

Merhaba Gil-Galad

Evet, Elendil ve birliği Gil-Galad ile karşılaşıyor. Gil-Galad güçlü bir elf kralı. Zaten Yüzüklerin Efendisi filmlerinde de duyduğumuz "İnsanlar ile elflerin son ittifakı" da bu ikili arasında gerçekleştiriliyor.

Fragmanda öne çıkan detaylar bu şekilde. Ayrıca kısa anlarda bir kartalı ve entleri görüyoruz. Ayrıca müzikler de filmlerdeki müziklerden ilham alıyor, hatta o müziklerden birinin yeniden birinin doğrudan aranjmanı olmuş.

The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi Amazon Prime Video'da 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak. İlk sezon 8 bölümden oluşacak.