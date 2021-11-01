Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olacak 49 kuruşluk zam yapılacağını açıkladı. Böylece LPG’nin litre fiyatı, büyük şehirlerde 7 TL’ye yaklaşmış olacak.

Türk Lirası’nın son günlerde yaşadığı değer kaybı ve dünyadaki gelişmeler, ülkemizde üretimin ve tüketimin gerçekleşmesini sağlayan temel ürün ve hizmetlerin fiyatlarına ciddi miktarda zam gelmesine neden oldu. Öyle ki yalnızca LPG otagazın litre fiyatına geçtiğimiz 30 gün içinde 2 ayrı zam yapıldı. İlk olarak 2 Ekim’de 71 kuruşluk bir zam, ardından 21 Ekim’de 22 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından paylaşılan duyuruya göre 2 Kasım 2021 tarihinden itibaren, yani bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 49 kuruş zam yapılacak. Bir ayda gelen üçüncü zam, yeniden pompa fiyatına yansıyacak şekilde gerçekleştirilecek.

Litre fiyatı 7 liraya dayanmak üzere:

21 Ekim’de yapılan 22 kuruşluk zamla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama fiyatı 6,17 TL’ye, Ankara’da 6,25 TL’ye ve İzmir’de 6,27 TL’ye yükseltmişti. Bu gece yürürlüğe girecek 49 kuruşluk zamlaysa bu fiyatlar ortalama olarak şu şekilde olacak: