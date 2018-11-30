Lyft'in Yeni Bisiklet Filosu Yakında Aktif Hale Geliyor

UBER'in en büyük rakiplerinden olan Lyft, iş ağını ve hizmet alanlarını genişletmeye devam ediyor.

Lyft, en sonunda paylaşılabilir bisikletleriyle ilgili bir işaret verdi. Şirket, seçilmiş olan bazı şehirlerde mobil uygulama üzerinden kiralamaların başlayacağını söyledi.

New York temelli girişim, Citi Bike, Ford GoBike, Divvy, Blue Bikes ve Capital Bikeshare gibi kendi bisiklet kiralama merkezlerine sahip olacak. Söylenenlere göre bu işlemler 250 milyon dolara mâl olacak. Lyft, haziran ayında Fidelity Research & Management, AllianceBernstein, Baillie Gifford, KKR, CapitalG ve Rakuten gibi destekçilerden 600 milyon dolarlık bir fon kazancı elde etmişti.

Bu girişim ile birlikte Lyft, ABD’deki en büyük bisiklet servisi olacak. Bu, ileride dünyanın en büyük bisiklet filosuna sahip olmak için güzel bir adım olabilir; Çin hariç tabii ki. Çin’de şu an milyonlarca bisiklete sahip olan bir şirket zaten var; Mobike.

Anlaşma gereği, Lyft New York’taki Citi Bike’a 100 milyon dolarlık yatırım yapacak ve 2023’e kadar bisiklet sayısını 3 katına çıkaracak. Şirket, bu senenin başlarında da Denver’da bir scooter filosu kurmuştu ve hizmetlerin şu ana kadar çok başarılı gittiği söyleniyor. Şirket ayrıca, Santa Monica ve Washington DC’de uygulama üzerinden scooter kiralama modelini uyguladıklarını söyledi.