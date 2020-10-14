USB 3.0, USB 4 ile Thunderbolt 3, Thunderbolt 4'ün Farkları

Başta Apple olmak üzere bazı dizüstü bilgisayar üreticilerinin müşterileri tarafından tanınan Thunderbolt, aynı kulvardaki bir diğer teknoloji olan USB ile kıyaslanıyor. Bunun sebebi ise Thunderbolt 3 yerine Thunderbolt 4’ün, USB 3.0 yerine ise USB 4’ün çıkacak olması. Bu teknolojilerin çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama olmasa da çok beklemek zorunda kalmayacağı gibi görünüyor.

Günümüz teknolojisinde birçok yönden benzerlik gösteren Thunderbolt 4 ve USB 4, bir önceki nesilleri Thunderbolt 3 ve USB 3.0’a kıyasla çok daha yeni teknolojiler. Bazı spesifik farklılıkların dışında Thunderbolt 4 ve USB 4, USB-C konnektör kullanmaktalar. Buna bağlı olarak veri aktarım hızı konusunda iki teknoloji de 40 GB/saniye barajında yer alıyor.

Hayatımıza kaçınılmaz bir şekilde giriş yapan bu iki teknolojinin geçmişlerine döndüğümüzde ise yukarıda bahsettiğimiz benzerlik konusu yerini farklara bırakıyor. Yeni nesil versiyonlarda görülmesi beklenen fakat görülemeyen ve bunun yanı sıra kullanıcıları şaşırtan da bazı unsurlar mevcut.

USB 3.0 nedir?

Hayatlarımıza ve teknoloji dünyasına 2007’de Intel tarafından dahil edilen USB 3.0, bir önceki versiyonu USB 2.0’a kıyasla daha hızlı veri aktarımı vadetti. Önceki versiyonla arasına yaklaşık 10 katlık bir hız farkı koyan USB 3.0, buna ek olarak daha az güç tüketmektedir. Bu iki ana farkla “USB 3.0 nedir?” sorusunu yanıtlayan USB 3.0’ı diğer versiyonlardan ayıran bir diğer unsur ise girişlerinin mavi olması. USB 2.0, Hi-Speed adıyla teknoloji dünyasında isimlendirilirken USB 3.0’ın adı ise SuperSpeed olarak biliniyor.

USB 4 nedir?

Thunderbolt 3 teknolojisini kullanarak hayatlarımıza giriş yapacak olan USB 4, USB 3.2’nin son versiyonu olan USB 3.2 Gen 2x2’nin tam iki katı veri aktarma hızı vadediyor. USB 3.0’e göre farklı olarak USB 4, 100 W’a kadar güç, iki adet 4K ya da bir adet 5K ekran desteği ve harici grafik kartı sunuyor. Tüm bunlarla birlikte USB 4, USB 3.2 ve 2.0 ile de uyumlu olacak. Thunderbolt 3 teknolojisini kullanacağı için uyumluluk konusunda da pürüzsüz olacak olan USB 4, üreticiler tarafından da heyecanla karşılanacak.

Thunderbolt 3 nedir?

Yukarıdaki satırlardan da adına aşina olduğunuz Thunderbolt 3, Intel’in geliştirdiği bir veri aktarım teknolojisi olarak tanınıyor. Tanıtılmasıyla birlikte hızıyla teknoloji dünyasında merak uyandıran Thunderbolt 3, 25.000 adet fotoğrafı ve 14 saat uzunluğundaki HD bir görüntüyü 1 dakikadan daha az sürede kopyalayabiliyor. Apple tarafından aktif şekilde kullanılan Thunderbolt 3’ü başka üreticilerin de kullandığına çokça şahit olduk. Kullanım oranının daha fazla olmamasının ana sebeplerinden biri ise bilgisayar üreticilerinin Intel’e lisans ücreti ödemek durumunda kalmasıydı.

Thunderbolt 4 nedir?

Yüksek hızın yanı sıra yüksek güvenlik vadeden Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2x2’nin tam 4 katı hızında olacak. İki adet 4K ya da bir adet 8K ekran desteğini de içinde barındıracak olan Thunderbolt 4’ün kullanıma sunulması için net bir tarih açıklanmadı . Fakat yine de Project Athena adlı programa katılan üreticilerin 2020’nin sonunda piyasaya sürecekleri dizüstü bilgisayarlarda Thunderbolt 4’ün görülmesi muhtemel. USB 4’ün USB 3.2 ve 2.0 ile uyumlu olması gibi Thunderbolt 4 de Thunderbolt 3 ile uyumlu olacak.

USB ve Thunderbolt farkları:

Hız deneyimi

Görüntü aktarımı

Ortak çalışma prensibi

Logo

Hız deneyimi:

Görünüş olarak tek farkları logo olan iki teknolojinin hız konusundaki galibi Thunderbolt. USB’nin Type C versiyonuyla kıyaslandığında çok daha hızlı olduğu görülen Thunderbolt, tüm versiyonlarında hızından söz ettirmeyi başardı.

Görüntü aktarımı:

4K görüntü aktarımı konusunda USB’e göre çok daha başarılı olan Thunderbolt, bu alanda da öne çıkıyor. Thunderbolt 4, iki adet 4K ve bir adet 8K ekran desteğini içinde barındırıyor. Bu da önceki versiyonlarında olduğu gibi kullanıcılar için büyük bir rahatlık anlamına geliyor.

Ortak çalışma prensibi:

İki teknoloji de USB-C konnektörü kullandıkları için benzerlik gösterseler de çalışma prensibi konusunda bir farklılık söz konusu. Thunderbolt 3, bir USB bağlantı noktasıyla çalışabilirken aynı şeyi USB’nin Thunderbolt için yaptığını göremiyoruz. Bu da Thunderbolt’u güncel jenerasyonda öne çıkaran unsurlardan biri oluyor.

Logo:

Aynı konnektörde çalışan Thunderbolt ve USB, ilk bakışta birebir aynı sanılabiliyor. Çünkü tasarım anlamındaki tek fark logo kısmında ortaya çıkarılmış. Thunderbolt, logo olarak bir yıldırım simgesini kullanırken USB ise hepimizin alışmış olduğu standart logosunu kullanmakta.

Yeni nesil versiyonlarıyla birlikte üreticiler ve kullanıcılar için büyük rahatlık imkanı sunacak olan Thunderbolt ve USB, USB 4’ün Thunderbolt 3 teknolojisini kullanacak olmasıyla birlikte gündeme daha da hızlı giriş yaptı. Piyasaya sunulma tarihiyle ilgili net bilgiler henüz duyulmamış olsa da Intel’in Thunderbolt 4 için üreticilere geliştirici kitleri gönderdiği biliniyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!