Apple Türkiye, Yeni Mac Modellerinin Fiyatlarını Açıkladı

Apple'ın gerçekleştirdiği etkinliğin ardından Apple Türkiye de yeni Mac modellerinin fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar, bir önceki nesle göre gözle görülür şekilde arttı. En ucuz Mac modeli 7.899 TL'yle Mac mini oldu.

Teknoloji devi Apple, bugün aylardan beri beklediğimiz yeni MacBook modellerini karşımıza getirdi. Yeni modelleri bu kadar sabırsızlıkla beklememizin nedeniyse şirketin Intel işlemcileri bırakarak kendi ürettiği Silicon işlemcilerine geçiş yapacağını açıklamasıydı. Apple, bundan böyle Intel işlemcili MacBook çıkarmayacak.

Aslında bugünkü etkinliğin en büyük yıldızı Apple'ın M1 ismini verdiği işlemciydi. Bu işlemci, dünyanın ilk 5 nm mimarili bilgisayar işlemcisi olarak tarihe geçti. Hatta M1 yalnızca bir işlemci değil yonga setiydi. Apple, M1'a hem 8 çekirdekli bir işlemci hem de dâhili bir grafik birimi yerleştirmişti.

Apple fiyatları sabit tutsa da ülkemizde durum değişti:

Apple'ın kendi işlemcisini yeni MacBook'lara yerleştirmesi ve bu bilgisayarlarla daha üstün bir performans sunmasıysa şirketin fiyatlarını artırmadı. Hatta şirket Mac mini bilgisayarının fiyatını bile düşürdü. Ancak bu fiyat düşüklüğü veya fiyatın aynı seviyede kalması ülkemizde yaşanmadı.

Yeni Mac ürünleri Apple Türkiye'de de listelendi. MacBook Air ve Pro modellerinin fiyatları geçtiğimiz seneye göre artış yaşadı. Bu artış Apple'ın yeni M1 işlemcisine sahip olmayan 16 inçlik MacBook Pro modelinde de görüldü. Artışla birlikte Apple ürünlerinin en düşük ve en yüksek Türkiye fiyatları şu şekilde oldu:

Önceki nesilde fiyatlar:

Apple'ın bir önceki Mac modelleriyse aşağıdaki şekilde başlangıç fiyatlarına sahipti:

Apple MacBook Air: 8.699 TL

8.699 TL Apple MacBook Pro (13 inç): 11.199 TL

11.199 TL Apple Mac mini: 5.999 TL

Açıkça görebileceğiniz üzere Apple'ın yeni ürünleri ülkemizde geçtiğimiz nesle göre daha pahalıya satılacak. Şirketin bu seneki en ucuz Mac modeli 7.899 TL'lik başlangıç fiyatıyla Mac mini olurken yeni modellerde zirve 25.299 TL'lik fiyatıyla 13 inçlik MacBook Pro'ya ait olacak.

Eski modellere de zam geldi:

Apple Türkiye, yeni MacBook modellerinin yanı sıra fiyatları eski modellerinde de artırdı. M1 işlemcisine sahip olmayan Mac Pro ve MacBook Pro (16 inç) modellerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde oldu:

Apple Mac Pro: 42.999 TL --> 67.449 TL

42.999 TL --> 67.449 TL Apple MacBook Pro (16 inç): 20.199 TL --> 24.999 TL

Güncellenen fiyatlarla birlikte Apple'ın en pahalı Mac modeli en yüksek kurulumuyla 599.287 TL'lik fiyat etiketine ulaşan Mac Pro oldu.