Birçok insanın merak ettiği, hatta iki farklı ülke sanıp kafasının karıştığı Macaristan, neden bazı dillerde Hungary olarak adlandırılıyor?

Aslında iki adlandırma da tek bir ülkeyi temsil ediyor, fakat bazı dillerde Macaristan olarak geçmezken bazı dillerde ise ülkenin adı çok farklı şekilde görülüyor.

Bu farklılığın temel sebebi ne olabilir? Biraz tarih turu yapalım!

Macaristan, tarihsel ve kültürel etkileşimlerle şekillenmiş, farklı biçimlerde anılıyor.

Bu çeşitlilik aslında hem tarihsel olayların hem de dilsel dönüşümlerin bir yansımasıdır. Macaristan’ın kendi adlandırması, Macar halkının kendi tarih ve kültürüne dayanıyor. Macarlar, kendilerini “Magyar” olarak adlandırıyor ve ülkelerini “Magyarország” olarak isimlendiriyorlar.

“Magyarország”, Macarca'da “Macar Ülkesi” anlamına geliyor ve bu söylem aslında tarihe bir atıfta bulunuyor.

Ancak ülkenin adının diğer dillerdeki biçimleri de farklı kökenlere dayanıyor.

İngilizce ve Batı Avrupa dillerinde kullanılan “Hungary” adının, tarihsel olarak Orta Çağ’da Avrupa’ya gelen ve bu bölgeye yerleşen Hunlardan türediği söyleniyor. Hunlar, 5. yüzyılda Attila’nın önderliğinde Batı Roma İmparatorluğu'na karşı büyük bir tehdit oluşturmuşlardı.

Edinilen bilgilere göre “Hungary” terimi, Hunlar’ın adından türemiş ve zamanla bu bölgeye yerleşen Macarları tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

Latince ve Orta Çağ Avrupa dillerinde ise Macaristan “Hungaria” olarak bilinir. Bu isim de Hunlar ile ilişkilidir ve Batı Avrupa dillerine bu şekilde geçmiştir.

Macaristan’ın farklı şekilde adlandırılması, tarih içinde bu topraklarda yaşanan göç ve etkileşimlerle ilgili.

Avrupa ve Cermen dillerinde Macaristan, “Hun” kökenli isimlerle tanımlanıyor. Mesela Almanca “Ungarn”, Fransızca “Hongrie” ve İspanyolca “Hungría” gibi isimler, Hunlardan gelen bu etkileşimi yansıtıyor. Bu isimlendirmeler de aslında ülkenin tarihini anlamamıza yardımcı olan önemli bir gösterge.

Bu adlandırmalar ise tek örneği değil. Slavyan dillerinde de “Magor” kökenli isimler görülüyor. Hırvatlar “Mađarska”, Sırplar ise “Mađarska” olarak benimsemişler.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: