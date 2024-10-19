Apple'ın Devrimsel Olarak Lanse Ettiği Macintosh TV'si Neden Büyük Bir Başarısızlık Olmuştu? (Sorun Sadece Donanımı Değil!)

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Apple, yenilikçi teknolojiler konusunda öncü bir şirket olarak bilinse de her icadının büyük başarılar getirdiğini söylemek mümkün değil. Bu içerikte, Apple’ın büyük beklentilerle 1993 yılında piyasaya sürdüğü Macintosh TV’nin neden başarısız olduğunu anlatıyoruz.

Macintosh TV, Apple tarafından 1993 yılında devrimsel bir teknoloji olarak tanıtılmıştı.

Her ne kadar bu cihaz Apple’ın devrimsel ürünlerinden biri olarak lanse edilmiş olsa da, kısa sürede büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Peki bu başarısızlığın ardında ne gibi sebepler yatıyordu?

Bu cihaz, aslında bir bilgisayar ve televizyonu bir araya getirerek kullanıcılara her iki teknolojinin de en iyisini tek cihazda sunmayı vadediyordu.

Macintosh TV

Ancak, Macintosh TV o dönemin güçlü bilgisayarlarından biri olarak lanse edilse de gerçekte bu pek de doğru değildi.

32 MHz Motorola 68030 işlemcisi, o zaman için fena sayılmıyordu ancak sistem veri yolunun 16 MHz ile sınırlı olması tüm performansı baltalar nitelikteydi.

Ayrıca, RAM kapasitesi sadece 8 MB ile sınırlıydı ve bu, Macintosh TV’nin aynı dönemdeki diğer Macintosh modellerinin gerisinde kalmasına sebep oldu.

Yani bu yetersiz donanım, cihazın bilgisayar işlevselliği açısından kullanıcıları tatmin edemedi.

Macintosh TV’nin en dikkat çekici özelliği bir TV tuner kartına sahip olmasıydı fakat bu işlev de sınırlıydı.

Aslında bu sayede kullanıcılar, bilgisayara bir televizyon anteni veya bir kablo bağlantısı yaparak televizyon izleyebiliyorlardı.

Fakat cihaz bu işlevi de tam anlamıyla yerine getiremiyordu.

Örneğin, televizyon izleme modu devredeyken, bilgisayar işlevlerine erişilemiyordu.

Ayrıca, televizyon modundayken 16-bit renk desteği sunulmasına rağmen, bilgisayar modunda yalnızca 8-bit renk kullanılabiliyordu.

Bu da kullanıcıları tatmin etmeyen bir diğer özellikti.

Ek olarak, Apple genellikle zarif ve minimalist tasarımlarıyla bilinse de Macintosh TV bu imajdan oldukça uzaktı.

Macintosh TV

O dönemde siyah kasa nadiren kullanıldığı için dikkat çekici olmayı başarmış olsa da cihaz 14 inç CRT ekranı ile oldukça hantal bir yapıdaydı.

Yani bu büyük ve ağır tasarım, kullanıcılar için evde çok fazla yer kaplayan bir cihaz anlamına geliyordu.

Ve Apple’ın genellikle tercih ettiği ince ve şık tasarımlardan da oldukça uzaktı.

Bu sebeple Macintosh TV, potansiyel müşterileri estetik anlamda da tatmin etmeyi başaramadı.

Tüm bu sorunların üzerine bir de 2.099 dolarlık bir fiyat etiketi eklenince beklenen son kaçınılmaz oldu…

Cihazın ne bilgisayar ne de televizyon fonksiyonları yeterli işlevselliği sağlayamadığından, insanlar bu ürünü almayı tercih etmediler.

Yani Macintosh TV, fazla karmaşık ve yüksek fiyatlı bir cihaz olarak algılandı ve Apple bu üründen yalnızca 10.000 adet satmayı başardı…

Kaynak: Slash Gear

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