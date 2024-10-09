Akıllı telefon dünyasında lider markalardan biri olan Samsung, 2016 yılında Galaxy Note 7 ile büyük bir heyecan yaratmıştı. Peki ne oldu da Galaxy Note 7, kelimenin tam anlamıyla Samsung’un elinde patlayan büyük bir başarısızlığa dönüştü? Gelin anlatalım.

Özellikle akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren Samsung, birçok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji devi.

Galaxy Note 7 de 19 Ağustos 2016’da piyasaya sürüldüğünde teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Öyle ki, Galaxy Note 7 Samsung’un amiral gemisi diyeceğimiz akıllı telefonlarından biri olmaya adaydı!

Samsung’un büyük ekranlı telefon serisinin o dönemki en son ve en iddialı modeli olarak dikkat çeken bu cihaz, ergonomik tasarımı, gelişmiş kalemi (S-Pen), güçlü kamera özellikleri ve yazılım iyileştirmeleriyle öne çıkıyordu.

Ek olarak oldukça pahalı olan bu modelin, yenilikçi özellikleri de büyük bir yankı uyandırmıştı.

Galaxy Note 7, özellikleri açısından hem kullanıcılar hem de teknoloji uzmanları tarafından tam not almıştı ve Samsung için büyük bir başarı olacağı düşünülüyordu.

Böylesine yüksek beklentiler ve teknolojik üstünlüklerle piyasaya sürülen bir cihazın kısa sürede akıllı telefon dünyasında liderliği ele geçirmesi bekleniyordu.

Ancak, bu büyük beklentiler yerini çok hızlı bir şekilde büyük bir hayal kırıklığına bırakmıştı.

Galaxy Note 7, kelimenin tam anlamıyla Samsung’un elinde patlamıştı.

Patlamak derken abarttığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Cihaz gerçekten de patlıyordu!

Galaxy Note 7’nin piyasaya çıkışının ardından çok kısa bir süre sonra, cihazların batarya sorunu nedeniyle yanma ve patlama vakaları ortaya çıkmaya başladı.

Öyle ki, ilk olarak Amerika’da 92 Galaxy Note 7 cihazının bataryasının aşırı ısınması sebebiyle alev aldığı rapor edildi.

Hatta bu raporlar arasında 26 yanık vakası ve 55 maddi hasar bulunuyordu.

Florida'da bir aracın içinde şarj edilen bir Galaxy Note 7’nin patladığı ve aracın tamamen yandığı bir vaka bile yaşandı…

Bu sorunlar üzerine Samsung, cihazları toplatma kararı aldı.

Toplatılan hatalı telefonları yeni bir batarya ile değiştirmek için kullanıcılarına yedek cihazlar da sundu.

Ancak, bu yedek telefonlarda da benzer problemler görülüyordu. Yani hatayı düzeltme girişimi daha da büyük bir hataya sebep olmuştu.

Bu durum, Galaxy Note 7'nin üretim hatalarının basit bir tasarım hatasından çok daha ciddi olduğunu kanıtlar nitelikteydi

Öyle ki, cihazın patlama riski sebebiyle büyük havayolu şirketleri bile bu konuda önlem alarak, Note 7 kullanıcılarının cihazlarını uçuşlarda kullanmasını yasakladı.

Tüm bu süreç, Samsung’un piyasa değerine de oldukça büyük bir zarar verdi.

Galaxy Note 7’nin büyük bir başarısızlığın ötesine geçerek tehlikeli bir cihaz hâlini alması şirketin hisselerinin hızla düşmesine sebep oldu.

Sadece bir haftada Samsung’un piyasa değerinin 15.9 trilyon won azaldığı söyleniyor.

Samsung, 11 Ekim 2016’da Galaxy Note 7’nin üretimini tamamen durdurma kararı aldı ve bu olay, teknoloji dünyasındaki en büyük ve en maliyetli başarısızlıklardan biri olarak tarihe geçti.

Özetle, Galaxy Note 7 piyasaya sürüldüğü dönemde teknoloji dünyasında devrim yaratması beklenen bir cihazken Samsung’un en büyük sorunlarından birine dönüştü.

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