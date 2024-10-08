Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan teknoloji devi Amazon, sadece online alışverişle sınırlı kalmamış, yıllar boyunca pek çok farklı sektöre adım attı. Bu içerikte, Amazon’un bir dönem akıllı telefon pazarında da söz sahibi olmak istese de büyük bir başarısızlıkla karşılaşmasının öyküsünü anlatıyoruz.

Fire Phone isimli akıllı telefon, 2014 yılında Jeff Bezos’un önderliğinde piyasaya sürülmüştü.

Amazon, bu akıllı telefonla Apple ve Samsung gibi devlere rakip olmayı hedefliyordu ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmeyecekti…

Fire Phone aslında dönemine göre çok yenilikçi teknolojilerle donatılmıştı.

Cihaz, kullanıcılara 3D ekran deneyimi sunuyordu ve kullanıcıların kamerayı kullanarak nesneleri tanıyıp Amazon'dan satın alabilmelerini sağlayan bir özelliği bile vardı.

Amazon, Fire Phone’u sadece bir telefon değil, aynı zamanda alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek bir araç olarak konumlandırmayı amaçlıyordu.

Fire Phone’un diğer donanımsal özellikleri de o dönemki standartlara göre fena sayılmazdı.

4.7 inç ekran, Snapdragon 800 işlemci ve 13 MP kamera gibi teknik detaylara sahipti.

Ancak, telefonun çıkış fiyatı 199 dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede belirlendi, bu da rekabetin olduğu bir pazarda aslında büyük bir risk anlamına geliyordu.

Amazon’un Fire Phone macerası, sadece bir yıl içinde sona erdi ve piyasadan çekildi. Peki bu macera neden bu kadar kısa sürdü?

İlk sorun fiyattı. Amazon, genellikle rakiplerinin fiyatlarının altında kalan bir stratejiyle bilinirken, Fire Phone’un fiyatının rakipleri iPhone ve Samsung Galaxy gibi üst düzey cihazlarla aynı seviyede tutulması büyük bir sorundu.

Apple ve Samsung gibi markaların sadık bir kullanıcı kitlesi varken, bu kitleyi yüksek fiyatlı bir Amazon telefonuna çekmek oldukça zordu.

Altı hafta sonra fiyatı 0.99 dolara düşürmek zorunda kalmaları da işleri daha kötü hâle getirdi….

Bu tüketicilerin, ürüne güvenmemesine yol açtı ve fiyatın neredeyse bedava denecek bir seviyeye getirilmesi ters tepen bir strateji oldu.

Uygulama ekosisteminin oldukça sınırlı olması bir diğer sorundu.

Fire Phone, Amazon’un kendi işletim sistemi Fire OS ile çalışıyordu.

Yani bu durum, telefonun Google Play Store’a erişimini engelledi ve Amazon’un kendi uygulama mağazasıyla sınırlı kalmasına neden oldu.

Google’ın Gmail, YouTube ve Google Maps gibi popüler uygulamalarının eksikliği tüketiciler için büyük bir dezavantaj yarattı ve bu da kullanıcı deneyimini ciddi şekilde etkiledi.

3D özellikli ekran telefonun en büyük yeniliklerinden biri olarak tanıtılsa da bu ekran, günlük hayatta bir fayda sağlamaması sebebiyle kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından gereksiz ve abartılı bulundu.

Amazon’un akıllı telefon pazarına geç girmesi de büyük bir problemdi.

Apple ve Samsung gibi markalar, kullanıcı sadakatini çoktan kazanmıştı ve dolayısıyla Amazon’un bu pazarda yer edinmek için âdeta bir devrim yapması gerekiyordu.

Ancak Fire Phone ne donanımsal ne de yazılımsal olarak bu devrimi yaratabilecek kapasiteye sahip değildi…

Özetle Fire Phone, Amazon’un büyük hayalleriyle piyasaya sürdüğü ancak 170 milyon dolarlık bir zarara mal olan bir cihaz oldu.

Yanlış fiyatlandırma, sınırlı uygulama desteği, yanlış pazarlama stratejileri ve pazara geç giriş gibi sebeplerle beklenen ilgiyi göremedi ve teknoloji devinin tarihinde bir başarısızlık olarak yer alarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

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