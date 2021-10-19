Apple, dün düzenlediği lansmana paralel olarak, WWDC 2021'de duyurduğu yeni işletim sistemi macOS 12 Monterey'in çıkış tarihini de açıkladı. Yapılan açıklamalara göre M1 işlemcilerin sınırlarını zorlayacak yeni işletim sistemi, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte en yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünler, yepyeni AirPods, HomePod mini, M1 Pro ve M1 Max çipler ile MacBook Pro'ydu. Ha bir de şirketin yeni bir parlatma bezi piyasaya sürdüğünü belirtmekte fayda var.

Apple lansmanının en dikkat çeken yanı, hiç şüphesiz MacBook Pro'ydu. Şirketin yeni işlemcileriyle donatılan bilgisayar, özellikle de performansıyla çok ses getirecek gibi görünüyor. Üstelik yeni MacBook Pro, beraberinde yeni bir işletim sistemini de getirdi. Şirket, WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında duyurduğu macOS 12 Monterey'in çıkış tarihini açıkladı.

Apple'ın yeni işletim sistemi, 25 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yeni MacBook Pro'ların yanı sıra uyumlu olan tüm MacBook modellerinde kullanılabilir olacak macOS 12 Monterey, 25 Ekim'de resmen piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, bilgisayarlarının güncelleme işlemlerini kolaylıkla hallederek, en güncel işletim sistemini deneyimleme imkanı yakalayacaklar.

macOS 12 Monterey'in sahip olduğu yazılım özelliklerine baktığımızda, M1 işlemcinin sunduğu nimetlerin etkili bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bu işletim sistemi, FaceTime için ekran paylaşımı, yeni bir Safari, Mac ile iPad'ler arasında kolaylıkla veri aktarımı sağlayan "Universal Control" gibi özelliklerle gelecek. Eğer 25 Ekim'i beklemek istemezseniz, macOS 12 Monterey'in genel beta sürümünü de yükleyebilirsiniz.