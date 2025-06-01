Apple'ın WWDC 2025'te tanıtacağı yeni macOS sürümü, bir kez daha Kaliforniya'dan bir bölgenin adına sahip olacak.

Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıtacağı yeni macOS sürümünün macOS 26 olarak yeniden numaralandıracağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bugün de yeni macOS sürümünün adı gün yüzüne çıktı.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre macOS’in bir sonraki sürümünün adı “Tahoe” olacak. İsmini Kaliforniya’daki ünlü Tahoe Gölü’nden alan bu yeni sürüm, 2020’deki Big Sur’dan bu yana yapılan ilk büyük tasarım değişikliğine ev sahipliği yapacak.

macOS 26'nın adı "Tahoe" olacak

Apple, 2013’ten beri macOS sürümlerine Kaliforniya’daki yerlerin adını veriyor. Gurman’a göre yeni arayüz o kadar iddialı ki, Apple bu değişime özel bir isim arayışına girmiş ve sonunda Tahoe’da karar kılmış. Tahoe Gölü, hem doğasıyla meşhur bir tatil yeri hem de birçok Apple çalışanının yazlık evlerin bulunduğu bir bölge.

Yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. Apple, tüm işletim sistemlerinde büyük bir isimlendirme değişikliğine de gidiyor. Daha önce de aktardığımız üzere sürümler artık yıl bazlı numaralandırılacak. Yani iOS 19, iPadOS 19 gibi isimler yerine, hepsi “26” etiketiyle çıkacak.

Gurman ayrıca Tahoe Gölü’nün “gökyüzünü ve dağları yansıtmasıyla” bilindiğini söylüyor. Bu da Apple’ın yeni arayüzlerde kullanacağı çarpıcı görsel tasarımlara şimdiden ufak da olsa bir ışık tutuyor.