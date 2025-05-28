Apple, önümüzdeki WWDC etkinliğinde yeni yazılım sürümlerini yeni yıl bazlı numaralandırma ile tanıtacak. Yani iOS 19 değil iOS 26 tanıtılacak.

Apple, bu yılki yazılım güncellemeleriyle birlikte mevcut işletim sistemlerinin isimlendirme sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket artık sistem sürümlerini numarayla değil, yıl bazlı adlandıracak. Yani bu yıl iOS 19 yerine iOS 26 geliyor. Aynı şekilde iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS da 26 sürüm numarasıyla adlandırılacak.

Bu değişikliğin amacı, Apple'ın ürünlerinde daha tutarlı bir deneyim sunmak ve kafa karıştırıcı sürüm numaralarından uzaklaşmak çünkü şu an piyasadaki sistemlerin sürüm numaraları birbirinden çok farklı. Örneğin iOS tarafında son sürüm iOS 18 iken, MacBook'larda ise son sürüm macOS 15.

Bu yılki tüm yeni yazılım sürümleri '26' olacak

Apple bu yeni stratejiyi 9 Haziran’daki WWDC'de resmî olarak açıklayacak. Yeni isimlerle birlikte kullanıcı arayüzlerinde de büyük yenilikler bekleniyor. Şirket içinde “Solarium” adıyla anılan bu yeni tasarım, özellikle tvOS, watchOS ve visionOS platformlarında etkisini gösterecek.

Apple’ın bu yaklaşımı, daha önce Samsung ve Microsoft’un izlediği yola benziyor. Samsung hatırlayacağınız üzere 2020’de telefonlarını yıl bazlı isimlendirmeye geçirmiş ve Galaxy S20’yi çıkarmıştı. Microsoft ise 90’lardan beri Windows 95, 98, 2000 gibi yıl bazlı sürüm isimleri kullanıyordu.

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