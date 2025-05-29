Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, iPhone 17 serisinde standart modellerin ekranlarını da artık 6.3 inçe çıkaracak. Böylelikle yeni iPhone'lar artık çok daha büyük olacak.

Apple, iPhone 17 serisine yönelik hazırlıklarına uzun zaman önce başladı. Şirket bu yıl seriye yepyeni bir model olan iPhone 17 Air'i ekleyecek ve yeni ortaya çıkan bir rapora göre bu karar, standart iPhone 17 modelini de etkileyecek.

Geçtiğimiz yıl Apple, Pro modellerin ekranını biraz büyütmüştü ama standart modeller eski boyutlarda kalmıştı. Bu yıl ise iPhone 17 Air'in seriye katılmasıyla birlikte standart iPhone 17'nin ekranı 6.1 inçten 6.3 inçe çıkarılıyor. Yani bu, iPhone 17 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacağı anlamına geliyor.

Standart iPhone 17, 6.3 inç olacak

Dahası Apple ilk kez standart model bir iPhone’a 120Hz yenileme hızı (ProMotion) eklemeyi planlıyor. Bu sayede şirket, yeni seride standartlarını daha yukarıya çıkararak telefonlar arasında en azından ekran için büyük farklar olmamasını amaçlıyor.

Tabii şimdilik bunlar sızıntı ve söylentilerden ibaret fakat Apple'ın bu yıl seriye yeni bir model eklemekten daha fazlasını yapmayı planladığı ve önceki yıllardaki 'yenilik' bakımından yetersiz kalan iPhone'lara kıyasla yükseltmeye değer yeni iPhone'lar sunacağı düşünülüyor.

iPhone 17 ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 serisi Apple'ın beklediği gibi insanları yükseltmeye itecek mi yoksa iPhone'larda giderek azalan telefon yükseltme grafiği aynı seyrinde devam mı edecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.