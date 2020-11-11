Johnny Depp'in istifasının ardından boşalan Gellert Grindelwald rolü için Warner Bros., Mads Mikkelsen ile görüşmelere başladı. Filmin yönetmeni de Grindelwald rolünde Mikkelsen'i görmek istiyor.

Dünyanın en ünlü ve sevilen oyuncuları arasında yer alan Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı yönünde çıkan haberlerin ardından The Sun’a açmış olduğu “iftira” davasını kaybetmesi, oyuncunun prestijini ciddi şekilde sarsmıştı.

Warner Bros., Deep’in Fantastic Beasts filmindeki rolünden istifa etmesini istemiş, Deep ise bu talebi kabul etmişti. Johnny Depp, filmden “kendi isteği ile” ayrılmış olsa da 10 milyon dolarlık ücretini de geride bırakmadı ve stüdyo ile anlaştığı sekiz haneli ücreti filmde oynamamasına rağmen aldı.

Fantastic Beasts 3'te yeni Gellert Grindelwald, Mads Mikkelsen olabilir

Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Warner Bros., her şeye rağmen Fantastic Beasts 3 filminden vazgeçmiş değil ve filmin en önemli karakterleri arasında yer alan Gellert Grindelwald için bir oyuncu adayı da bulunuyor; Mads Mikkelsen.

Hannibal , Doctor Strange gibi filmlerden hatırladığımız Mikkelsen, henüz kesin olarak Fantastic Beasts 3’ün oyuncu kadrosuna katılmış değil ancak Deadline’a göre stüdyo ile Mikkelsen, ilk görüşmelerini gerçekleştirdi ve Mikkelsen, filmin yönetmeni olan David Yates’in ilk tercihi konumunda.

Eğer anlaşma kısa sürede sağlanır ve çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse Fantastic Beasts 3, 2022’nin yaz aylarında vizyonda olacak. Film için planlanan ilk vizyon tarihi Kasım 2021 olsa da COVID-19 salgını, Warner Bros.’un gelecek yapımları için vizyon tarihlerini kaydırmasına neden olmuştu. Zira henüz Grindelwald karakterini kimin canlandıracağını daha bilmediğimizden COVID-19 olmasa dahi filmin 2022’ye ertelenmesi muhtemeldi.