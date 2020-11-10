Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7. Koğuştaki Mucize, Türkiye'nin 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda aday filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu.

Yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, Sinema Güç Birliği’ne başvuran 23 filmi değerlendirdi ve 7. Koğuştaki Mucize, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) için Türkiye’nin adayı olarak belirlendi.

Ekim 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, daha önce Kaybedenler Kulübü, Devrim Arabaları gibi ses getiren yapımların da yönetmen koltuğunda oturan Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilmişti. Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un başrolde yer aldığı filmde bu iki isme Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya eşlik ediyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 7. Koğuştaki Mucize için yayınladığı açıklama

“1983 yılında Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan “Memo” görülür.

Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın ise tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?”