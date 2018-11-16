Mahkemeden Emsal Karar: AVM Otoparkı Ayrıca Kara Yoludur

İzmir'de yaşanan trafik kazası sonrası ortaya çıkan muamma, mahkemenin emsal kararı sonrası açıklığa kavuştu.

Geçtiğimiz aylarda İzmir'deki bir AVM'nin otoparkında meydana gelen kaza sonrası, oluşan kaza sigorta şirketi tarafından ödenmemişti. AVM'nin kara yolu olmadığını iddia ederek, tazminattan tabir-i caizse 'yırtmaya' çalışan sigorta şirketine mahkemeden ret geldi.

İlk olarak kusurlu tarafın tespiti için Adli Tıp Kurumu'nu görevlendiren mahkeme, gelen rapor sonrası nihai kararını verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı şu şekilde:

"Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir."

Davacı tarafın avukatı Seyit Ahmet Akyüz, kara yoluyla bağlantısı olan her alanın Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bununla alakalı hasarlardan zorunlu trafik sigortacıları sorumludur. Hatta pek kimsenin bilmediği bir husus daha var, onu da belirtmekte fayda var. Sadece kara yolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında ve içlerinde dahi meydana gelen trafik kazalarında Karayolları Trafik Kanunu uygulanır. AVM otoparkları da dahil olmak üzere, hangi alanların trafik kanununa tabi olduğunu ve hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda, (bu karar) insanların bilmesi, bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır, hak mahrumiyetlerinin önüne geçecektir."