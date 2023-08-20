Her gün mail kutumuza gelen tonlarca mesajı okumadan geçebiliyoruz. Yeni yapılan bir araştırma, Pazar günü belirli saat aralığında atılan mesajların daha fazla okunduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Pazar günü öğleden sonra mail atmak için en verimli zaman olarak belirlendi.

Pazar günü e-posta göndermek için altın gün!

Kurumların temel iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli yazılımlar üreten Axios HQ, Ocak 2022 ve Mart 2023 tarihleri arasında platformu üzerinden gönderilen 8,7 milyon e-postayı inceledi. Analizler sonucunda ise Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında atılan e-postaların, diğer günlere göre daha çok okunduğu ortaya çıktı.

Axios HQ şirketinin analizlerine göre Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında atılan e-postaların %94’ü açıldı. Ancak aynı gün 18.00-21.00 saatleri arasındaki e-postaların okunma oranı ise %86’da kaldı.

Şirket bunun nedenini Pazar günleri, diğer günlere kıyasla daha az mail gönderilmesi olarak açıklıyor. Pazar günleri gelen mail sayısı az olduğu için, kişiler maillerini daha rahat bir şekilde kontrol edebiliyor. Öte yandan Pazartesi günü mesai başlangıcının ilk günü olduğu için, sabahın ilk saatinde gelen mailler kontrol edildiğinde görülen ilk şey bir önceki günün e-postaları oluyor.

Ancak tabii ki Pazar günü mail göndermek veya almak, herkes için uygun bulunmayabilir. Bir uzman bu konuyla ilgili Pazar günü e-posta yollamanın, bir tür “tekno istila”ya neden olabileceğini söylüyor.

Leeds Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doçent olan Dr. Matthew Davis, “’Tekno istila' olarak bilinen bir olgu var. Bu, iş teknolojisinin özel hayatınıza da sızması anlamına geliyor. Ve bunun insanların kendilerini daha stresli hissetmeleriyle, işlerinden ve iş-yaşam dengelerinden daha az memnun olmalarıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz.

Benim endişem, insanların bunu görüp 'bunları hafta sonları daha rutin bir şekilde göndermeye başlayacağım' diye düşünmeleri. Çünkü bazı insanlar için sorun yok... ancak bunun yük hissini artıracağı çok sayıda insan var.” diyor.

Bu nedenle, her ne kadar Pazar günü mail göndermek daha avantajlı gibi gözükse de, karşı taraf için olumsuz bir etkiye neden olabilir. Dikkatli olmakta fayda var.