Makarneks, bir zamanların oldukça popüler ürünlerinden biriydi. İçindeki eriştesiyle ve çeşitli soslarıyla sevenlerinin, yemek yapmaya vakit bulamadığı zamanlarda tercih ettiği yiyeceklerden biriydi.

Ancak Makarneks, birdenbire ortadan kayboldu ve tüketiciler, bu ürünü raflarda göremez oldu.

Peki Makarneks neden yok oldu?

Makarneks, Ülker ve Nissin yapımı bir üründü.

Nissin, noodle konusunda çok ünlü bir Japon şirketidir. Öyle ki 1958 yılında dünyada ilk hazır erişteler piyasaya çıkınca Nissin’in de hikâyesi başlamıştı. Ekim 2012’de ise Yıldız Holding’in Bellini Gıda isimli şirketiyle bu şirket, %50 ortaklık kurmuştu.

Bu Türk-Japon ortaklığının ismi de Bellini Gıda yerine Nissin Yıldız Gıda olarak güncellendi. İşte bu oluşumun en popüler ürünü de Makarneks oldu.

En popüleri domatesli olsa da daha farklı birçok çeşidi olan Makarneks, ilk etapta tüketiciden çok yoğun bir ilgi görse de 2018 yılında hayatımızdan çıktı.

Peki Makarneks nereye kayboldu?

Makarneks severler, şikayetvar.com üzerinden bu ürünün neden birdenbire yok olduğuna dair birçok soru bırakmış durumda. Ayrıca tüketiciler, Ülker ve Nissin markalarından bir cevap beklemekte.

"Ürün tekrar üretilecek mi? Üretilmeyecekse sebebi ne?" Bu soruların cevaplarını bulmak isteyen tüketicilere, bazı cevaplar verildi ancak yanıtlar, soruları soran kişilerin e-postalarına gönderildi.

Halbuki halka açık bir açıklama yapılsa, belki de insanlar bu soruları sormaktan vazgeçecek.

Ayrıca 2017 yılında Nissin’in Sakarya’daki irmik, un ve makarna üretimi yaptığı tesis Oba Makarna’ya satıldı.

Böylece Nissin Yıldız Gıda’nın durumu Mersis üzerinde tasfiye hâline geçti. Yani Makarneks ile sınırlı kalmayıp çeşitli noodlelar üreten Nissin şirketi ile Ülker’in ortaklığı bitmiş oldu. Hâl böyle olunca da Makarneks de rafa kaldırılmış oldu.

Yani Makarnex’in sonunu getiren şey, iki şirketin ortaklığının sona ermesi gibi duruyor. Ancak bunun yanı sıra esas sebep, her ne kadar seveni çok olsa da ürüne azalan talep de olabilir.

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