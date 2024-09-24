Bir zamanlar neredeyse her mahallede karşımıza çıkan, uygun fiyatları ve erişilebilirliğiyle dikkat çeken DiaSA ne oldu da ortadan bir anda kayboldu? Bu içerikte anlatıyoruz.

1979 yılında İspanya’da kurulan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan bir indirim marketi zinciri olan Dia’nın Türkiye pazarına girmeye karar vermesiyle, Türk tüketici DiaSA olarak akıllarda kalan marketlerle ilk olarak Dia ismi ile tanışıyor.

1999 yılında Türkiye pazarına giren Dia, başlangıçta kendi başına faaliyet gösterse de 2000 yılında Sabancı Holding ile ortaklık kurarak DiaSA ismini alıyor.

CarrefourSA ile hipermarket alanında büyüyen Sabancı Holding’in, indirim marketi alanında da gücünü göstermek istemesi ile DiaSA hızla büyümeye başlıyor.

DiaSA, küçük market konsepti ve düşük fiyat politikasıyla hızla büyüyerek BİM gibi indirim marketleriyle aynı dönemde, özellikle dar gelirli ailelerin gözdesi hâline gelmeyi başarmıştı.

Uygun fiyatlı ürünler ve stratejik konumlarda açılan şubeleri sayesinde kısa sürede geniş bir müşteri kitlesi oluşturmuştu.

Sabancı’nın desteğiyle mağaza sayısını da artıran DiaSA, birçok ilde şubeler açarak büyük bir hızla Türkiye’ye yayılmıştı.

DiaSA, rakip market zincirlerini satın alarak bünyesine katmış ve toplam mağaza sayısını 1200’e çıkartmıştı.

Her şey çok iyi gidiyor gibi görünürken, 2013’te DiaSA’nın tüm hisseleri Dia tarafından gelen bir teklifle Yıldız Holding’e satıldı.

Bu satışın ardından DiaSA’nın yönetimi değişti ve bir dizi yenilik yapıldı.

Ancak, Yıldız Holding yetkililerinin DiaSA mağazalarında ciddi operasyonel eksiklikler olduğunu fark etmesi üzerine DiaSA markasının tamamen bitirilmesine karar verildi.

Sonuç olarak, 2013’ün eylül ayında DiaSA mağazaları tamamen ŞOK market zincirine dönüştü ve DiaSA ismi tarihe karıştı.

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