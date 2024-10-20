Neredeyse tüm otomobil markalarının bir de alt markaları oluyor. Bazılarını biz tamamen farklı bir marka zannetsek de aslında o marka adı altında çıkan ürün de ana markaya ait.

“Alt marka” çıkarma amacı, birçok sebebe dayansa da insan yine de merak ediyor.

Peki otomobil markalarının alt marka çıkarmasındaki bu “amaçlar” ne olabilir?

Farklı kitlelere hitap etmek listenin başında geliyor.

Her otomobil markası, farklı gelir seviyelerine ve yaşam tarzlarına sahip müşteri segmentlerine hitap etmek ister. Ana marka, genellikle belirli bir pazar dilimine hitap ederken alt markalar daha spesifik kitlelere yönelik araçlar sunar. Mesela Toyota’nın lüks segmentte rekabet etmek için Lexus markasını çıkarması gibi.

Tabii bir de ana markanın belirli bir imajı ve algısı var. Bir alt marka, daha farklı bir pozisyonda konumlandırılabilir. Mesela ana marka orta sınıfa hitap ederken, alt marka lüks, sportif, çevreci ya da düşük bütçeli segmentlere yönlendirilebiliyor. Böylece ana markanın itibarı zedelenmeden daha geniş bir pazar payına ulaşmış oluyor.

Pazarda çeşitlilik de önemli.

Alt markalar aracılığıyla üreticiler, yenilikçi teknolojileri veya farklı araç tasarımlarını deneme şansı buluyor. Bu alt markalar, ana markanın risk almadan yeni teknolojilere veya pazarlara adım atmasını sağlar. Mesela Polestar, Volvo’nun elektrikli araç segmentinde konumlandırdığı bir alt marka ve bu segmentte yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor.

Ayrıca bazı alt markalar, belirli coğrafi bölgelerde daha etkili olabilir. Bir ana marka, küresel çapta faaliyet gösterirken alt marka ise yalnızca belirli bir bölge pazarında konumlandırılabilir.

Fiyat hassasiyeti yönetimi de işin içine giriyor.

Ana markanın yüksek kaliteli ve pahalı ürünler sunması hâlinde daha düşük fiyat segmentlerinde rekabet edebilmek için alt markalar kullanılıyor. Böylece fiyat baskısı altında kalmadan farklı gelir gruplarına hitap etmek mümkün hâle geliyor.

Peki bu alt markalardan hangilerini biliyorsunuz?

Volkswagen Grubu:

Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Škoda, SEAT, Cupra.

Toyota

Lexus, Daihatsu, Hino, Gazoo Racing (GR).

BMW Grubu

Mini, Rolls-Royce, BMW M, BMW i.

Daimler AG (Mercedes-Benz Grubu)

Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Smart.

Stellantis (FCA ve PSA Grubu)

Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Chrysler, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall.

Hyundai Motor Grubu

Kia, Genesis, Hyundai N.

Bu alt markalar dışında sizin aklınıza gelenler hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

İlginizi çekebilir: