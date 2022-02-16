Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın da desteğiyle en ucuz alışverişin yapılabileceği yerleri gösteren bir uygulama geliştiriyor. Uygulamanın ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmezken uygulama; kuralsız fiyat artışlarına karşı tüketici farkındalığını artırma görevini de üstlenecek.

2021 yılının sonlarına doğru dövizdeki ani yükselişle birlikte fiyatların artmasıyla yükselişe geçen enflasyon, TÜİK verilerine göre yılı %36,08 ile kapatmıştı. Öte yandan 2022 yılı için yapılan resmi açıklamalar ve tahminler, bu yıl da enflasyonun yükseleceğini ve etkisini hissettirmeye devam edeceğini gösteriyordu.

Bugünse Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan enflasyondan etkilenen tüketiciye yönelik yeni bir uygulama geldi. Bakanlık, Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle ‘Birlikten Berekete’ isimli mobil uygulamasını hazırladı. Uygulama, kuralsız fiyat artışlarına karşı tüketici farkındalığını artırmayı hedefleyecek.

En ucuz ve en uygun alışveriş yapılabilecek yer haritada gösterilecek

Öte yandan Yeni Şafak tarafından paylaşılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobil uygulama ile birlikte tüketiciye bir harita da sunacak. Tüketici, uygulamadaki ‘hesap makinesi’ özelliği ile toplam alışverişin en ucuz ve en uygun olarak yapılabildiği yerleri haritada görebilecek. Uygulamanın ana hedefi ise üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliği ile enflasyonu düşürmek olacak.

Uygulama, bir yandan da enflasyon ile mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmek ve fahiş fiyat ile mücadele etmek için de bir adres olacak. Enflasyonla Mücadele Timi, firmaları yakından denetleyecek. Önce fiyat yükseltip daha sonra kampanya adı altında indirim yapmanın önüne geçilecek.

Bakan Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın 1 Mart’ta devreye gireceğini duyurmuştu.