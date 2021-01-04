FM 2021, 1 Milyon Barajına En Hızlı Ulaşan FM Oyunu Oldu

En popüler futbol oyunlarından bir tanesi olan Football Manager'in en yeni oyunu Football Manager 2021, en hızlı 1 milyon aktif kopyaya ulaşan FM oyunu olmayı başardı. Ayrıca oyun, geçtiğimiz hafta 900 bin kişi tarafından oynandı.

Dünya genelinde futbol tutkunlarının en çok oynadığı oyunlardan bir tanesi olan Football Manager'ın geçtiğimiz sene kasım ayında çıkan yeni oyunu Football Manager 2021, satış konusunda geliştirici stüdyosu Sports Interactive'in yüzünü güldürüyor.

Oyunun yönetmeni Miles Jacobson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyunun 1 milyon kopyasının aktifleştirildiğini söyledi. Bu, oyunun 1 milyon barajına en hızlı ulaştığı süre oldu. Jacobson, ayrıca geçtiğimiz hafta Football Manager 2021'in 900 bin kişi tarafından oynandığını da dile getirdi.

Football Manager 2021, 1 milyon aktif kopyaya en hızlı ulaşan FM oyunu oldu

Oyuncuların bir kere girdikten sonra çıkmaktan bir hayli zorlandıklarını söyledikleri Football Manager oyununun en yeni üyesi Football Manager 2021, Kasım 2020'de PC'ye mobil cihazlara ve uzun bir aradan sonra konsollara, daha doğrusu bir konsola çıkış yapmıştı.

Büyük çoğunlukla PC'de oynanan Football Manager, uzun yıllardan sonra Xbox konsoluna da çıkış yaptı. Oyun, 2007 yılından beri ilk kez Xbox için de çıktı. Ancak oyun, PlayStaion 4 ya da PlayStation 5 konsollarına çıkış yapmadı.

Football Manager 2021'in PlayStation tarafına çıkış yapmamasının sebebi ise geliştirici stüdyo değil Sony oldu. Miles Jacobson, Microsoft'un Sports Interactive'den oyunu Xbox için de çıkarmalarını istediğini ancak Sony tarafından böyle bir talep gelmediğini söyledi.

Football Manager 2021; PC için Steam ve Epic Games'te 249 TL'den, Play Store'da 216 TL'den satışa çıkarken Google Play Store ve App Store'da 79,99 TL'den Xbox için ise 169 TL'den satılıyor.