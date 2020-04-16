Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk karakterini canlandıran oyuncu Mark Ruffalo, Marvel Stüdyolarını kendisini işe almamaları için ikna etmeye çalışmış.

Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk karakterini canlandıran Mark Ruffalo, meğer Marvel Stüdyolarını kendisini işe almaması ikna etmeye çalışmış. Ruffalo, hayranlarının da bildiği üzere serinin asli öfkeli yeşil canavarı değildi. Louis Terrier filmi The Incredible Hulk’ta başrol oynayan Edward Norton’dı.

Joss Whedon imzalı 2012 yapımı filmi Yenilmezler’de (The Avengers) rolü tekrar oynamaya çağrılmayan Norton'un serüveni tek seferlikti. Marvel Stüdyolarının Norton’ı Hulk rolünden alma sebepleriyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmış olsa da, görünüşe göre oyuncuyla şirket arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle süreç bu şekilde sonuçlanmış.

Norton, geçen yıllarda hikayenin kendini ilgilendiren kısımları ile ilgili sözünü esirgemezken Marvel'in rol değişimi ile ilgili yaptığı açıklaması, stüdyonun “oyuncu kadrosundaki diğer yetenekli üyelerin yaratıcılığını ve ortaklık ruhunu benimseyebilecek bir oyuncu aradıkları” şeklinde olmuştu.

Sonuç olarak Ruffalo, çift kişilikli kahramanı oynaması için işe alındı. İlk olarak Yenilmezler'de, daha sonra küçük roller de dahil olmak üzere en son geçen sene gösterime giren Avengers: Endgame’de olmak üzere rolü 4 kez daha canlandırdı. Ruffalo'nun, Hulk’ı beyazperdede canlandırmanın zorluklarıyla başa çıkabileceğinden emin olamadığı zamanlar olmuş.

Ruffalo, Screen Rant'ta yer alan habere göre, Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk'ı oynama ihtimalini Marvel Stüdyolarıyla değerlendirdiği ilk dönemlerden bahsetti.

Oyuncu, Variety’e verdiği röportajda Kevin Feige ve ekibini, rolün hakkını veremeyeceği şüphesiyle bir başkasını seçmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Yönetmen Whedon ve Yenilmezler’de başrolü paylaştığı Robert Downey Jr. kendisini rolü kabul etmesi için gereksindiği motivasyonu veren konuşmada: "Onları rolü bana vermekten vazgeçirmeye çalıştım. ‘Bunun için doğru kişi olduğumdan emin değilim, daha önce buna benzer bir şey hiç yapmadım’ dedim. Joss ve Robert bunu yapabileceğim konusunda epey ikna edici konuştular. Korkmuştum. Gerçekten korkmuştum. Hala korkuyorum. İşin teknolojik yanı gerçekten bu şekilde çalışmayı çok zorlaştırıyor. Bunun zorluğunu her zaman çekiyorum. Ama ilkem; korkunuzla arkadaş olun. Kendinizi korktuğunuz ve zorlandığınız işlere zorlamaya devam edin" ifadelerini dile getirmiş.

Ruffalo'nun Hulk'ı oynayacağı, Marvel Stüdyolarının Yenilmezler’in tam kadrosunun açıklandığı 2010 tarihli San Diego Çizgi Roman Fuarı'nda duyurulmuştu.

Ruffalo'nun gerginliği, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine açıkça görülüyordu. Bazıları için başarılı olan bir seride rol almaktan çekiniyor olmak tuhaf gelse de Ruffalo, Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olmaya şüpheyle yaklaşan ilk isim değil. Hem Chris Evans, hem de Brie Larson çeşitli nedenlerle Kaptan Amerika ve Kaptan Marvel’ı canlandırma konusunda şüphelerini daha önce açıklamıştı.

Marvel Sinematik Evreni’nin kusurları olsa bile gerçekten iyi oldukları işlerden biri oyuncu kadrosu oluşturmak. Şimdiye kadar yaptıkları seçimlerin hepsi doğru sonuçlandı, dolayısıyla eğer Marvel Stüdyoları bir rol için belli bir oyuncuyu seçiyorsa muhtemelen geçerli sebepleri vardır.

Hulk’ı beyazperdeye taşıma konusunda ise daha iyi yapabilecekleri şeyler bulunuyor. Planlarda bir solo Hulk filmi görünmese de çizgi roman okurları karakterin merkezde olacağı bir işin gelmesini umuyor.