Northeastern Üniversitesi’nin Sanal Gerçeklik departmanına gönderilen bir paket, açılmasının hemen ardından patladı. Bombanın yanındaki nota göreyse hedef Mark Zuckerberg ve Metaverse.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın oğluyla ilgili bazı haberleri sansürlediklerini itiraf eden Mark Zuckerberg, kurucusu olduğu Meta şirketinin ihlalleri nedeniyle sürekli olarak mahkemelerle uğraşıyordu. Son birkaç yılda kendisini eleştiren ve sevmeyenlerin sayısı hızla artarken Zuckerberg, Metaverse hakkındaki çalışmalarını hızlandırmıştı.

Bugün ise ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi kampüsünde bir bombalı saldırı yaşandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken bombanın yanında bulunan ve Mark Zuckerbeg’i hedef alan not akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Notta Mark Zuckerberg’e tehditler vardı

Northeastern Üniversitesi Kampüsünün Sanal Gerçeklik departmanına gönderilen paket, teslim alan bir görevlinin paketi açması sonucu patladı. Olayda can kaybı yaşanmazken ellerinde hafif yaralar olan görevli, acilen hastaneye kaldırıldı. Kampüsün tamamen boşaltılmasının ardından polisler başka bomba olmadığını açıkladı ve bombanın yanında bir not olduğunu belirtti.

Şifreli ve garip kelimelerle dolu olan notun tam içeriği paylaşılmazken, CNN’in kolluk kuvvetleri ve istihbarat analisti olan John Miller, katıldığı programda şunları söyledi, “Bombanın yanında bir not ve resimler vardı. Notta Mark Zuckerberg hedef alınıyor ve Metaverse, üniversiteler ve Mark Zuckerberg’den bahsediyordu. Not biraz anlamsız ancak yetkililer altındaki anlamı çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar.” Diğer uzmanlara göre not, teknoloji ve Metaverse karşıtı bir anarşistin Metaverse evrenini kurmaya çalışan Mark Zuckerberg’i tehdit etmesi üzerine kuruluydu.

Meşhur “Unabomber” geri mi döndü?

Boston polis departmanı ve yerel yetkililer, bombanın uzaktan patlatılmadığını, paket açıldığında patlayacak şekilde ayarlandığını belirtti. Dünyaca ünlü anti terörizm uzmanı Brian J. Philips ise bu eylemin 1980’li yıllarda bombalı eylemleri ile tanınan “Unabomber” lakaplı Theodore Kaczynski’nin bir öğrencisi olabileceğinden bahsetti.

Unabomber, ABD’li bir matematikçi, akademisyen ve bir anarşistti. Kendisi 1978 ile 1995 yılları arasında teknoloji karşıtı eylemler yapmış ve Unabomber adıyla ülkenin çeşitli yerlerinde teknoloji ile alakalı çalışmalar yapan üniversitelere bombalı saldırılar düzenlemişti. Bu yıllar arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan Theodore Kaczynski, 1998 yılında yakalandıktan sonra tüm suçlarını kabul etti ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaczynski kötüleşen sağlık durumu nedeniyle geçtiğimiz yıl Kuzey Carolina'daki yüksek güvenlikli hapishaneden bir sağlık tesisine nakledilmişti.

Brian J. Philips ise bu yeni “Unabomber”ın Theodore Kaczynski’nin eğittiği bir anarşist olabileceğini ya da onu örnek alan birisi olabileceğinden şüphelendiğinden bahsetmişti. Philips ayrıca edindiği bilgilere göre notta bombaların devamının geleceğinin de yazdığını iddia etti.

ABD’li yetkililer notta yer alan bilgilerle ilgili açıklama yapmazken, Mark Zuckerberg de kendisinin hedef alındığı bu saldırı hakkında sessiz kaldı.