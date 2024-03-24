Hiç merak ettiniz mi, günlük hayatta sıkça kullandığımız ürünlerin arkasındaki marka isimlerinin hikâyeleri nedir? BMW’nin harfleri aslında nereden geliyor ya da Adidas aslında bir isim mi, yoksa kısaltma mı?

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen bu markalar; aslında bazen bir kısaltma, bazen bir kurucunun adı, bazen de tamamen farklı ve ilginç hikâyelerle isimlerini almışlar.

Marka isimlerinin açılımlarını öğrendikten sonra onları biraz daha özel kılabilirsiniz. Ortamlarda havanızı atabileceğiniz bilgi istiyorsanız buyurun sizi aşağıya alalım.

BMW (Bayerische Motoren Werke AG)

Almancada "Bavyera Motor İşleri" anlamına gelen Bayerische Motoren Werke (BMW), aslında 1917’de uçak motoru üreticisi Rapp Motorenwerke şirketinin isim değişikliğine gitmesi sonucu ortaya çıkıyor. Daha sonra otomobil ve motosiklet üretimine de el atan bu marka, lüks ve performansın simgesi hâline geliyor.

IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd)

IKEA'nın ismi, kurucusu Ingvar Kamprad'ın baş harfleri (IK) ile çocukluğunu geçirdiği çiftlik Elmtaryd (E) ve köyü Agunnaryd'ın (A) baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşmuş. IKEA aynı zamanda Yunanca “ev” anlamına gelen “oikia” ile Fincede “doğru” tanımını taşıyan “oikea” sözüne de benziyor. Ancak bu tamamıyla tesadüf.

Adidas (Adi Dassler)

Adolf Dassler, kendi isminin kısaltması olan "Adi" ve soyadının ilk üç harfini alarak Adidas'ı yaratmış. Kardeşi Rudolf ile başladığı Geda markası yolculuğu sonrasında iki kardeşin ayrılmasıyla Rudolf'un PUMA'yı kurmasına yol açmış.

Google (Googol)

Her gün birçok kez bir şeyler aramak için kullandığımız Google’ın anlamını merak etmiş miydiniz? Matematik terimi "googol"dan (10 üzeri 100) esinlenen Google, sınırsız bilgiye ulaşım fikrini temsil ediyor.

Sony (Sonus ve Sonny Boy)

Latincede “ses” anlamına gelen "sonus" kelimesi ve 1950’lerde Amerikalıların birbirine seslenirken kullandığı "sonny boys" ifadesinden esinlenilerek yaratılan Sony, yenilikçi teknoloji ve eğlence elektroniği ile özdeşleşmiş durumda.

Asus (Pegasus)

Tayvan merkezli Asus’un ismi Yunan mitolojisine göre bilgi ve ilhamın kaynağı olan Pegasus’tan geliyor. Bu ismin tercih edilme sebebi ise Pegasus’un gücünü, yaratıcı ruhunu ve saflığını birleştirerek her üründe bu özellikleri tüketicilerle buluşturmak.

Coca-Cola (Koka Yaprağı ve Kola Fıstığı)

1886’da Atlantalı Eczacı Dr. John Pemberton'un aromalı şurubu olarak eczanelerde satışa çıkarılan Coca-Cola’nın adı koka yapraklarından ve kola fıstığından geliyor. Pemberton’un ortağı Frank M. Robinson’un iki C harfinin reklamcılıkta başarılı olacağını düşünerek tasarladığı logo ise yüzyıldan fazla süredir hâlâ kullanılıyor.

Pepsi (Dispepsi)

Pepsi de Cola-Cola gibi hastalıklara iyi gelmesi için üretiliyordu. Kurucu Caleb Bradham bu içeceği, sindirim sorunları ve özellikle dispepsi (mide rahatsızlığı) için bir çare olarak pazarlıyor ve adını da dispepsinin kısaltması olan "Pepsi" kelimesinden türetiyor.

Nokia (Nokianvirta Nehri)

Biz telefon markası olarak bilsek de aslında Nokia, 1865 yılında kâğıt hamuru fabrikası olarak açılıyor ve adını da Finlandiya’da kurulduğu fabrikanın yakınındaki Nokianvirta Nehri’nden alıyor. 1967’de ise Nokia kâğıt işini bırakıp kablo, lastik, elektronik ve elektrik sektörlerine giriş yapıyor.

Adobe (Adobe Deresi)

Bir nehir ismi de Adobe’den. Kurucular John Warnock ve Charles Geschke'nin evlerinin arkasından akan Adobe Nehri’nin ilham kaynağı oldu şirket, şimdilerde dünyanın en büyük yazılım firmalarından biri olarak hayatımızda.

Spotify (Spot and Identify)

Müzik dinlemek için tercih ettiğimiz servislerden biri olan Spotify, "spot" (bulmak) ve "identify" (tanımlamak) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş. Bu isimle de aslında kullanıcıların müzik keşfetme ve tanımlama yeteneklerine vurgu yapılıyor diyebiliriz.

LG (Lucky - Goldstar)

Güney Koreli Koo ailesinin şirketi olan LG, harflerinin açılımı "Lucky - Goldstar" kelimelerinden geliyor. 1995'e kadar da aslında firmanın hem Lucky hem de Goldstar olarak farklı iki markası vardı ve elektronik ile ev ürünleri satıyorlardı. Sonrasında ise "Hayat güzeldir." sloganı ile LG olarak devam ettiler.

Kimileri beyin fırtınalarından, kimileri ise doğadan ilham alarak bu kadar ikonik hâle gelmiş. Aslında her bir marka, kendi alanında öncü rol oynarken isimleriyle de birer hikâye taşıyorlar. Sizin en ilginç bulduğunuz hangisi oldu? Yorumlara bekliyoruz.

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