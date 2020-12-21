MarkeTech 2020, 25 Aralık'ta Online Gerçekleştirilecek

Pek çok tecrübeli ismin katılım göstereceği MarkeTech 2020 etkinliği, Go to Webinar üzerinden online olarak 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Marmara Industrial Engineering Society (MieS) tarafından düzenlenecek olan “MarkeTech” etkinliği, devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle 25 Aralık 2020 tarihinde Go to Webinar platformunda online olarak gerçekleştirilecek.

MieS, MarkeTech etkinliğini, “Pazarlama ve teknoloji alanında başarılı isimleri, bu alanlarda kariyer yapmak, bilgi sahibi olmak isteyen ve halihazırda çalışmakta olan katılımcılar ile buluşturmayı amaçlayan bir etkinliktir.” şeklinde ifade ediyor.

MarkeTech etkinliği konuşmacıları:

Seda Genç - Neuromar Kurucusu/Neurons Türkiye ve Orta Doğu ortağı

Ongun Tan - Makers Türkiye Kurucusu

İnci Abay Cansabuncu - GelecektekiSen Kurucusu

Atıl Samancıoğlu – Kolektif Academy Co-Founder ve CEO

Tuğrul Cora - UiPath Türkiye Genel Müdürü

Selcan İkiz - Müşteri Deneyimi ve Kampanya Yönetimi Grup Müdürü

MarkeTech’ye tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için marketech.miesofficial.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.