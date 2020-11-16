Mars Yüzeyinde Oldukça Nadir Görülen Üçlü Krater Gözlemlendi

Bilim insanları, Mars'ın yaklaşık 4 milyar yıl önce oldukça sık bir şekilde asteroidlere maruz kalan bölgesinde üçlü bir krater olduğunu keşfetti. Bu üçlü kraterin oluşum sebebine dair ise farklı teoriler bulunuyor.

Yıllar boyunca insanlığın uzaydaki en büyük merak objelerinden bir tanesi olan Mars, 4,6 milyar yıllık uzun tarihi boyunca birçok asteroid çarpışmasına maruz kaldı. Bu sebepten ötürü Kızıl Gezegen'in yüzeyi çarpışmalardan kaynaklı 5 km'den daha fazla büyüklükte 43 binden fazla kratere ev sahipliği yapıyor.

Gök bilimciler, antik Mars'ın Noachis Terra dağlık bölgesinde birbirinin üstüne geçmiş 3 adet havza tespit etti. Bu bölgedeki kraterlerin bazıları 140 km'ye kadar yayılırken en küçükleri ise 28 km genişliğe ulaşabiliyor.

Mars'ta birbirinin üstüne geçmiş 3 krater

Bu "üçlü kraterin" tek bir çarpışmada mı oluştuğu yoksa birden fazla çarpışmadan mı meydana geldiği henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, bu krateri oluşturan objenin yüzeye çarpmadan kısa bir süre önce üç parçaya bölünmüş olabileceğini dile getiriyor. Ancak diğer örneklerde benzer bir durum gözlenmiyor.

Science Alert'te yer alan habere göre ikili ve üçlü kraterler görmeye alışık olunan şeyler olmasa da hiç duyulmamış oluşumlar da değiller. Nadiren de olsa Mars'ta ve hatta Dünya'da da görülebiliyorlar. Ancak çoğunluğu benzer şekillerde oluşmamış oluyor. Örneğin 2015 yılında Mars'ın ekvator bölgesinin yakınlarındaki Elysium Planitia'da benzer bir üçlü krater oluşumu görülmüştü.

Bazı bilim insanları, ikili kraterlerin sebebinin ikili asteroidler olabileceğini dile getiriyor. İkili asteroidler, yakın temasta ya da birbirine yakın yörüngede iki ya da daha fazla kayalıklı gövdeden oluşuyor. Asteroidlerin %2'lik bir kısmının iki ya da daha fazla gövdeden meydana geldiği düşünülse de bu, ara sıra bazı gezegenlere çarpmayacakları anlamına gelmiyor.

Ayrıca bu konuya dair bir diğer açıklama da Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) geliyor. ESA, farklı zaman dilimleri içerisinde farklı objelerin Mars'ın yüzeyindeki bu noktaya çarpabileceğini ve tamamen şans eseri krater süper pozisyonu oluşturabileceğini ifade ediyor.

Ancak bu üçlü kraterin oluşumunun şans eseri üç farklı nesnenin farklı zamanlarda aynı noktaya çarpması değil de bir nesnenin yüzeye çarpmadan önce bölünmesi, bir zamanlar Mars'ın atmosferinin şu ankinden daha kalın olduğunu gösteriyor olabilir. Bu da sıcaklık ve su konusunu kapsayabilir.