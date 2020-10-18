Elon Musk: Starship Mars Görevi 4 Yıl Sonra Başlayabilir

SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, Mars'a ilk insansız Starship görevinin 2024 yılında başlayabileceğini söyledi. Zaman çizelgesinin tamamen tahminlerden ibaret olduğunun altını çizen Musk, tarihlerin değişebileceğini belirtti.

SpaceX, devasa Starship roketiyle Mars'ta koloni kurma hedefine neredeyse hazır görünüyor. ABD merkezli özel uzay taşımacılığı şirketini CEO'su Elon Musk, 2020 Mars Society Virtual Convention konuşmasında, özel uzay taşımacılığı şirketinin Mars'a ilk mürettebatsız görevini dört yıl sonra başlatma yolunda ilerlediğini söyledi.

Musk, Mars Society'nin kurucusu Robert Zubrin ile yaptığı görüşmede "O ikinci Mars transfer penceresini yapma şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Musk'ın bahsettiği bu pencere, her 26 ayda bir Mars görevi için ortaya çıkan bir fırlatma fırsatı. Bu kapsamda NASA, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu yılın temmuz ayında Mars'ta görevler başlatmıştı.

Musk, roketin ilerleyişi için verdiği zaman çizelgesinin "tamamen tahminlerden ibaret olduğunun" ve pekâlâ değişebileceğinin de altını çiziyor.

Starship prototipleri, 150 m'lik zıplama testlerini başarıyla tamamladı:

Yeni roket prototipi, şimdiye kadar iki 150 m'lik zıplama testini başarıyla tamamladı. Uzay aracının yapım çalışmaları şu anda şirketin Boca Chica South Texas tesislerinde devam ediyor. Tamamlandığında tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma aracı olması bekleniyor.

SpaceX ayrıca 2022 gibi erken bir tarihte, Dünya çevresinde noktadan noktaya gezilere ek olarak Starship'i Ay görevleri için kullanmayı planlıyor.

Musk, uzun zamandır insanların "bildiğimiz haliyle bilincin devamlılığını" sağlamak için Mars'ta kalıcı ve kendi kendini idame ettiren bir koloni kurmaları gerektiğini söylüyordu. Musk'a göre bu, Dünya'da nükleer bir katliam veya bir asteroit çarpması durumunda türlerin hayatta kalmasını sağlayacak.

Tüm bunlara rağmen SpaceX'in gerçekten de bir Mars üssü inşa etme planı yok. Bir taşımacılık şirketi olarak SpaceX'in tek amacı, insanları Ay'a, Mars'a ve daha ötesine taşımak.

SpaceX, bu yıl Teksas'taki Boca Chica tesislerinde SN5 ve SN6 adlı Starship prototiplerinin 150 metrelik test uçuşlarını gerçekleştirmişti. Şirket, yakın gelecekte 20 kilometrelik bir yüksek irtifa testi için SN8 adlı başka bir Starship prototipi üzerinde çalışıyor.