Marvel, Thor’un 10 yılı aşkın bir süredir bizlerle olmasının ve Thor: Love and Thunder’ın yakın zamanda çıkacak olmasının şerefine bir video paylaştı. Videoda Thor’un kamera arkası görüntülerini ve Chris Hemsworth’ün seçmelerdeki komik hallerini izliyoruz.

İlk olarak 2011 yılında kendi başına bir film olarak hayatımıza giren Thor karakterini bütün Marvel hayranları sever diyebiliriz. Hem karakterin kendisi biraz şapşal ama eğlenceli hem de onu canlandıran Chris Hemsworth bilmukabele aynı Thor gibi biri.

Bildiğiniz gibi 8 Temmuz’da Thor serisinin muhtemelen son filmi olacak olan Natalie Portman’lı Thor: Love And Thunder vizyona girecek. Bunun anısına Marvel, Thor’un resmi Twitter sayfasından Thor filmlerinin kamera arkası görüntülerini ve Chris Hemsworth’ün Thor seçmelerindeki görüntülerini paylaştı.

Chris Hemsworth’ün seçmelerdeki komik halleri ve Thor kamera arkası

Thor: Love and Thunder’ın çıkışının ve ilk Thor filminin üstünden 10 yıldan uzun bir süre geçmesinin anısına Marvel, bu güzel videoyu bizlerle Thor’un resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan gönderide yazılan açıklamada şu sözler yer alıyor:

“10 yıldan uzun bir süredir bize Thor’un hala ‘layık’ olduğunu gösteriyorsunuz. Bu yolculuğumuzda bir parçamız olduğunuz için gururluyuz ve hepinize müteşekkiriz. 8 Temmuz’da hepinizi Thor: Love and Thunder’ı izlemek için geldiğiniz sinema salonlarında görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Tekrar söylememize gerek yoktur ama söyleyelim, Thor: Love And Thunder, Jane Foster’ı canlandıran Natalie Portman’ın geri dönüşüyle birlikte 8 Temmuz’da sinemalarda vizyona girecek. Siz paylaşılan video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.