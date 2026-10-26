Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

19-26 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

19-26 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 19-26 Ekim 2026 tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Organize İşler: Karun Hazinesi zirvedeki yerini korurken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

  • Gençlik - HBO Max & TV+
  • Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
  • Organize İşler: Sazan Sarmalı - Netflix & Prime Video & TV+
  • Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  • İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  • Sevimli Hayalet Casper - Disney+
  • Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - HBO Max & TV+
  • Hizmetçi - TV+
  • 365 Gün - Netflix
  • Aşk Hipotezi - Prime Video

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler

  • Organize İşler: Karun Hazinesi - Netflix
  • Off Campus - Prime Video
  • Game of Thrones - HBO Max & TV+
  • From - TV+ & TOD
  • Mezarlık - Netflix
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi - HBO Max & TV+
  • Tulsa King - TV+ & Prime Video
  • Prens - HBO Max & TV+
  • Sex Education - Netflix
  • Konuşanlar - Disney+
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinin 3. Sezonundan Fragman Geldi [Video]

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinin 3. Sezonundan Fragman Geldi [Video]

Dune: Part 3'ten Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi! [Video]

Dune: Part 3'ten Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi! [Video]

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Defalarca İzleseniz Bile Sıkılmayacağınız Hiç Eskimeyecek 7 Aksiyon Filmi

Defalarca İzleseniz Bile Sıkılmayacağınız Hiç Eskimeyecek 7 Aksiyon Filmi

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor

One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com