19-26 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 19-26 Ekim 2026 tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Organize İşler: Karun Hazinesi zirvedeki yerini korurken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Gençlik - HBO Max & TV+
- Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
- Organize İşler: Sazan Sarmalı - Netflix & Prime Video & TV+
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- Sevimli Hayalet Casper - Disney+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - HBO Max & TV+
- Hizmetçi - TV+
- 365 Gün - Netflix
- Aşk Hipotezi - Prime Video
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Organize İşler: Karun Hazinesi - Netflix
- Off Campus - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- From - TV+ & TOD
- Mezarlık - Netflix
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi - HBO Max & TV+
- Tulsa King - TV+ & Prime Video
- Prens - HBO Max & TV+
- Sex Education - Netflix
- Konuşanlar - Disney+