19-26 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 19-26 Ekim 2026 tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Organize İşler: Karun Hazinesi zirvedeki yerini korurken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

Gençlik - HBO Max & TV+

Nasıl Seks Yapacağız - Mubi

Organize İşler: Sazan Sarmalı - Netflix & Prime Video & TV+

Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+

İyi ki Aldatılmışım! - Netflix

Sevimli Hayalet Casper - Disney+

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - HBO Max & TV+

Hizmetçi - TV+

365 Gün - Netflix

Aşk Hipotezi - Prime Video

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler