Thor: Love and Thunder’ın galasında filmi görme şansı elde edenler de sosyal medyada film hakkındaki ilk görüşlerini paylaştı. Filmden ne bekleyebileceğimiz konusuna ufak bir ışık tutan görüşler, genellikle bir noktada toplandı. Filmi izleyenler, filmin komedisinden ve oyunculuklardan haliyle hoşnuttu. Gelin, Thor: Love and Thunder’a gelen ilk tepkilere bakalım.

Thor: Love and Thunder'a gelen ilk tepkiler:

“Thor: Love and Thunder, tahmin edilebileceği gibi komik ama beklenmedik bir şekilde kişisel ve içten. Waititi duygusal bir hikâye sunarken Christian Bale ve Natalie Portman'ın performansları gerçekten parlıyor. Sanırım bu benim en sevdiğim Thor filmi olabilir.”

“Yani temelde, Taika Waititi'nin Thor stilini seviyorsanız Thor: Love and Thunder’ı seveceksiniz ve Taika Waititi'nin stilini sevmiyorsanız, o zaman sevmeyeceksiniz.”

“Thor: Love and Thunder’da herkes harika ama sihirli keçiler Toothgrinder ve Tooghgnasher öne çıkan yıldızlar; bağımsız Disney+ dizileri ne zaman?”

“Vay be. Thor: Love and Thunder komedi ile Taika’nın en iyi şekilde mükemmel karışımı ve hepsi bir arada. Bu filmden duygusal olarak tatmin olarak, aynı zamanda ağlayarak ve mükemmel bir şekilde ayrıldım. Baba bir rock müziğine sahibiz. Yeni favori karakterlerimin sözleriyle: AHH”

“Thor: Love and Thunder, Taika Waititi'nin zihninde yaşamanın nasıl olabileceğini hayal ettiğim gibi. Vahşi, komik, ortadaki her yerde biraz ama sonunda her şey şaşırtıcı, dokunaklı ve tatmin edici bir şekilde bir araya geliyor. Çok fazla da Guns n Roses var. Çok fazla.”

“Thor: Love and Thunder, heyecan verici aksiyon, bol kahkaha (çığlık atan keçiler!) ve kayıp tanrılar ve aşk arzumuz üzerine derin bir hikâye ile harika bir zaman. Natalie Portman muhteşem bir dönüş yapıyor ve Christian Bale korkunç Gorr olarak ortalığı yıkıyor. Şimdiye kadarki en iyi Thor filmi!”

“Thor: Love and Thunder kesinlikle heyecan verici. Dörtlemenin en sevdiğim Thor filmi. Baştan sona Taika Waititi. Olgun, film müziği harika ve harika sürprizler var. Çok eğlenceli. Tek bir girişte MCU Phase 1 ve Phase 4'ün en iyisi gibi geliyor. Sevdim.”

“Thor: Love and Thunder tahmin ettiğimden çok daha bölümlü. Büyük kahkahalar sunuyor. Christian Bale ile çok standart, çerez kesici kötü adam. Natalie Portman ve Tessa Thompson'ın yer aldığı polis komedisini istiyorum. Matt Damon Broadway'e gitmeli. Jenerik sonrası MUHTEŞEM! Saf eğlence.”

“Thor Love And Thunder, MCU'dan çıkan en iyi komedidir. Her tarafında Taika'nın imza stili var! Güldüm, ağladım ve sonra biraz daha güldüm. Ne muhteşem bir film!”

Thor: Love and Thunder, 7 Temmuz'da vizyona girecek.