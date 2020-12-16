Sinema veritabanı hizmeti sunan Box Office Türkiye, henüz Türkiye’de hizmet vermeyen Disney+ platformunda yayınlanacak yeni Marvel dizileri için Türkçe altyazılı fragmanlar yayınladı. Bu durum Disney+’ın yakında ülkemizde hizmet vermeye başlayacağı şüphesini uyandırıyor.

Dijital platformlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Blu TV’nin kampanyaları, Acun Ilıcalı’nın Exxen’i ve elbette ülkemizde hizmet verene global platformlar Netflix, Amazon Prime’ın dev projeleri çok ciddi ses getiriyor. Türkiye’de hizmet vermeyen Disney+ ise bünyesindeki Marvel ve Pixar ile yaptığı özel işler sayesinde kısa sürede 85 milyon aboneye ulaştı.

Disney+’ın hızlı yükselişi, henüz hizmet vermediği ülkelere girmesi için de gerekli finansal gücü sağlıyor. Bu ülkeler listesinde zaten Türkiye de var, net tarih henüz açıklanmış değil. Nitekim o tarihin çok yaklaştığını gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Box Office Türkiye resmi YouTube kanalı, Disney’in yeni Marvel dizileri için Türkçe altyazılı fragman yayınladı.

Box Office Türkiye, ülkemizde gösterime girmeyecek ya da yayınlanmacak hiçbir film ya da dizi için bunu yapmıyor:

Aslında bir sinema veritabanı olan Box Office Türkiye, daha çok filmlerin hasılatları başta olmak üzere tüm detaylarını takip etmemizi sağlayan bir yayıncı. Ayrıca resmi ve onaylı YouTube kanalında, Türkiye’de vizyona girecek ya da yayınlanacak yeni dizi ve filmlerin fragmanlarını sık sık paylaşıyor.

Box Office Türkiye’nin Disney+’a özel diziler için Türkçe altyazılı fragman yayınlanması, platformun ülkemizde hizmet vermeye başlayacağına dair önemli bir işaret. Zira kanaldaki fragmanlar arasında Türkiye’de hizmet vermeyen hiçbir platforma dair içerik bulunmuyor. Diğer taraftan Disney+ dizilerinin video açıklamalarında dizilerin yayın tarihi ya da konuları ile ilişkili bir açıklamaya da yer verilmemiş durumda.

WandaVision Türkçe altyazılı fragman:

WandaVision Türkçe altyazılı 2. fragman:

What If...? (Ya Öyle Olsaydı...?) Türkçe altyazılı fragman:

Falcon ve Kış Askeri (The Falcon and the Winter Soldier) Türkçe altyazılı fragman:

Loki Türkçe altyazılı fragman: