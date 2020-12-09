Acun Ilıcalı, Dijital Platformu Exxen'in Maliyetini Açıkladı

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalara göre Exxen'de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesi 900 milyon TL olacak. Ayrıca Exxen'de ücretsiz abonelik seçeneği olmayacak ve kullanıcılar, reklamlı ya da reklamsız iki abonelik seçeneğinden birini tercih edecekler.

Geçtiğimiz günlerde Şelale Kadak'ın YouTube’da yayınlanan “Doğruluk mu Cesaret mi?” adlı programına konuk olan ünlü TV programı yapımcısı Acun Ilıcalı, 2021 yılı başı itibarıyla yayın hayatına başlaması beklenen dijital yayın platformu Exxen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Exxen için 1.500 kişilik bir ekibe sahip olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, “Çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim. Çok kıymetli isimler var, daha yenileri de eklenecek.” şeklinde konuştu.

Exxen’de biri reklamlı biri reklamsız iki abonelik seçeneği olacak

Bir içeriğin Exxen’de yayınlanması ile TV’de yayınlanması arasındaki farktan bahseden Ilıcalı, “Saatte 12 dakika reklam süresi olduğu için kanallar belli bir formatta olmak zorunda. Böyle olduğu zaman her yeteneğin herhangi bir kanalda program yapma şansı yok. TV'de tek proje olmak zorunda ve seyircinin tamamının seyretme ihtimali yüksek program olmak zorunda. Exxen'de yüzde 5 etkilense bile yayınlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Exxen’in fiyatlandırma politikası ve Exxen’de yer alacak içeriklerin yıllık bütçesi hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, “Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek.” ifadelerini kullanarak Exxen'in toplam maliyetini de açıklamış oldu.

Aslına bakacak olursak Discovery bünyesindeki 7 kanalın içeriklerini bir araya getirecek dijital yayın servisi Discovery+ da kısa süre önce biri reklamlı biri reklamsız olmak üzere iki ayrı abonelik seçeneği ile duyurulmuştu. Discovery+, reklamlı abonelik seçeneğinde 4,99 dolar; reklamsız abonelik seçeneğinde ise 6,99 dolar aylık abonelik ücretine sahipti. Buradan yola çıkacak olursak Exxen’in de özellikle reklamlı abonelik seçeneğinde uygun bir abonelik fiyatı belirleyip geniş kitleleri kendisine abone yapması son derece muhtemel.

Exxen'de hangi dizi, film ve diğer programların yer alacağına buradan göz gezdirebilirsiniz.