Marvel Sinematik Evreni’nin sinema ve çizgi roman takipçilerinin hayatına onlarca karakter ve hikaye kazandırmasıyla birlikte geçmişte kalan bazı kahramanlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fantastik Dörtlü, Disney’in 20th Century Fox’u satın almasının ardından Marvel Studios için erişilebilir oldu ve yeni bir filmin sinyalleri 2019’daki Comic-Con’da verildi. Peyton Reed’in yönetmesi beklenen yeni Fantastik Dörtlü filminin en erken 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Yenilmezler serisinin Endgame filmiyle bir dönemi kapatmasıyla birlikte Marvel hayranları yeni teoriler üretmeye başladılar. İzleyici kitlesinin büyük bir bölümü filmlerde çizgi romanlardan izler görmek istiyordu ve bu bağlamda Endgame’in ardından gelecek Marvel filmlerinde yeni kahramanları görebilecek olmamız olasıydı.

Marvel Sinematik Evreni’nin bir dönemi geride bırakmasının ardından artan teori sayısı, Marvel’ın da dikkatini çekmiş olacak ki bazı girişimlerde bulunuldu. Daha öncesinde tüm hakları 20th Century Fox’a ait olan Fantastik Dörtlü, Disney’in 20th Century Fox’u satın almasının ardından Marvel Studios için ulaşılabilir hale geldi. Marvel Studios, 2019’da gerçekleşen San Diego Comic-Con etkinliğinde Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek bir Fantastik Dörtlü filminin sinyallerini vermişti. Fantastik Dörtlü’nün MCU’da nasıl bir yeri olacağından bu yazımızda bahsetmiştik.

Marvel Sinematik Evreni’ndeki Fantastik Dörtlü’nün kadrosunda kimler karşımıza çıkacak?

2019’da film için sinyallerin verilmiş olmasına rağmen Marvel Studios, yeni Fantastik Dörtlü filminin kadrosuyla ilgili hiçbir ipucu vermedi. Yine de forumlarda ve medya platformlarında Fantastik Dörtlü’nün başrollerine dair güçlü tahminler yapılıyor.

Mr. Fantastic karakteri için The Office ve Jack Ryan’dan tanıdığımız John Krasinski’nin adından söz edilirken, Human Torch karakteri için ise Zack Efron’ın adı anılıyor. Ekibin tek kadın üyesi Invisible Woman için John Krasinski’nin eşi Emily Blunt konuşulurken, The Thing karakteri için ise Shazam’da gördüğümüz Mark Strong’un adından bahsediliyor.

Fantastik Dörtlü’nün işleyeceği konu, önceki filmlerden de farklı olacak:

Marvel Studios, Örümcek Adam serisini Tom Holland ile baştan çekmeye karar verdiğinde bambaşka bir politika izlemişti. Karakterin ana hikayesini eski filmleri çiğneyecek şekilde en baştan anlatmamayı seçen Marvel, Fantastik Dörtlü filmi için de aynı politikayı izleyebilir. Fantastik Dörtlü’nün eski filmlerinde ana düşmanın Dr. Doom olmasından dolayı MCU’daki seride, Dr. Doom dışında yeni bir düşman karakterin yer alması bekleniyor.

Önceki filmlerde karakterlerin kısmen yüzeysel olarak gösterilmesi ve daha çok çocuksu olmalarından dolayı MCU’da yer alacak hikayenin izleyiciler için daha bağlayıcı olması umuluyor. MCU, Iron Man, Thor, Hulk ve Captain America gibi kahramanları izleyicilere birer dost gibi tanıtıp sevdirmeyi başarmıştı. Fantastik Dörtlü için de aynı sempatinin yakalanması hem izleyiciler hem de Marvel Studios için önemli olacaktır. Bu sebepten dolayı karşımıza çıkacak Fantastik Dörtlü filminin hikaye anlamında daha derin olması muhtemel.

Ant-Man serisinin yönetmeni Peyton Reed’i yönetmen koltuğunda görmemiz mümkün:

Ant-Man ve Ant-Man and The Wasp filmlerinin yönetmeni olan Peyton Reed, Fantastik Dörtlü’nün MCU’daki versiyonu için en güçlü adaylardan biri. 2002’de Fantastik Dörtlü’nün 60’larda geçen bir versiyonu için çalışmalar yapan Reed, bu projeyi hayata geçirememişti. Aradan geçen 18 yılın ardından Ant-Man serisiyle ciddi bir başarı yakalayan Reed’in bu film için biçilmiş kaftan olduğu düşünülüyor.

Marvel Sinematik Evreni’ndeki Fantastik Dörtlü filmini ne zaman vizyonda göreceğiz?

Kadrosu gibi çıkış tarihi de net bir şekilde duyurulmayan Fantastik Dörtlü, yakın zamanda karşımızda olacak gibi görünmüyor. Bunun sebebi ise Marvel Sinematik Evreni’nin sıradaki filmlerinin birçok anlamda hazır olması ve tarihlerinin belirlenmiş olması. Black Panther 2, Blade ve yeni bir Galaksinin Koruyucuları filminin sırada olduğu düşünüldüğünde Fantastik Dörtlü’nün henüz kadrosu bile hazır değilken, listede öne çıkması imkansız görünüyor.

Önümüzdeki dönemlerde kadrosunun belirlenmesiyle birlikte Fantastik Dörtlü’nün en erken olarak 2023’te beyaz perdede olacağı düşünülüyor. Yüksek ihtimalle Peyton Reed’in yöneteceği Marvel Studios yapımı Fantastik Dörtlü, Marvel Sinematik Evreni’ndeki diğer karakterler gibi iz bırakmayı hedefleyecektir. MCU’daki diğer filmleri de göz önüne aldığımızda 2023’e dek karşımıza çıkacak çok sayıda yapım mevcut. Fantastik Dörtlü’nün kadrosu ve çıkış tarihiyle ilgili yeni detayların ortaya çıkmasıyla birlikte tümünü sizlere iletiyor olacağız.