iPhone 13 Pro Satın Almak İçin En Çok Çalışan Ülkeler

Apple'ın dün akşam duyurduğu iPhone 13 modelleri, en çok da fiyatlarıyla tartışıldı. Zira telefonlar, beklendiği kadar yüksek fiyatlarla piyasaya sürülmedi. Ancak dolar kuru ve vergi yükü, telefonların Türkiye fiyatlarını bu haliyle bile hayal haline getirdi. Peki Türkiye'de bir iPhone 13 Pro satın almak için, kaç gün çalışmak gerekiyor?

Türkiye'de teknolojik ürün satın almanın zor olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bunun en net örneğini, teknoloji devi Apple'ın dün gerçekleştirdiği lansmanda bir kez daha görmüş oldu. Zira Apple, 2021 model akıllı telefonları iPhone 13 ailesini, Türkiye için pek de uygun olmayan fiyatlarla duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde, bu akıllı telefonlar üzerinden sırtımıza binen vergi yükünün ne kadar olduğunu sizlere aktardığımız bir rapor hazırlamıştık.

Şimdi sizlere, bir iPhone 13 satın almanın Türkiye için ne demek olduğundan bahsedeceğiz. iPhone 13 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştiren Picodi, bu akıllı telefonu satın almak için Türkiye'de ve diğer ülkelerde kaç gün çalışılması gerektiğini ortaya koydu. Sonuçlar, ne yazık ki en az vergi yükü kadar canınızı sıkacak türden...

15.999 TL değerindeki iPhone 13 Pro'yu satın almak için kaç gün çalışmalısınız?

Picodi'nin "iPhone Index" isimli araştırmasına göre Türkiye'de 128 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone 13 Pro'yu satın almak, 92,5 gün sürüyor. Numbeo.com'un verilerine göre Türkiye için ortalama bir maaş tutarı belirleyen Picodi, araştırdığı ülkeler arasında Türkiye'nin son sırada olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye kimlerle denk diye soracak olursanız, en yakın rakibimizin 90,2 gün çalışarak iPhone 13 Pro sahibi olunabildiği Filipinler olduğunu söyleyebiliriz.

Picodi'nin araştırmasındaki diğer ülkelere baktığımızda, varlığını bile unuttuğumuz bazı ülkelerdeki durumun Türkiye'den iyi olduğunu görüyoruz. Araştırma ekibine göre 15 bin 999 TL'lik bir akıllı telefonu satın almak için en az çalışmanız gereken ülkeninse, İsviçre olduğunu söylüyor. Buna göre İsviçre'deki bir tüketici, 4,4 gün çalışarak bir iPhone 13 Pro sahibi olabiliyor.

iPhone 13 Pro satın almanın en kolay olduğu 10 ülke

İsviçre: 4,4 gün

4,4 gün ABD: 5,9 gün

5,9 gün Avustralya: 6,4 gün

6,4 gün Lüksemburg: 6,4 gün

6,4 gün Danimarka: 6,9 gün

6,9 gün Norveç: 7,2 gün

7,2 gün Singapur: 7,6 gün

7,6 gün Kanada: 8 gün

8 gün Yeni Zelanda: 8,4 gün

8,4 gün Birleşik Arap Emirlikleri: 8,8 gün

iPhone 13 Pro satın almanın en zor olduğu 10 ülke

Türkiye: 92,5 gün

92,5 gün Filipinler: 90,2 gün

90,2 gün Brezilya: 79,2 gün

79,2 gün Hindistan: 75,7 gün

75,7 gün Meksika: 49,3 gün

49,3 gün Karadağ: 46,7 gün

46,7 gün Tayland: 43 gün

43 gün Rusya: 42,1 gün

42,1 gün Macaristan: 31,3 gün

31,3 gün Malezya: 30,3 gün

Neyse, zaten iPhone 13 Pro almasak da olur: Neden mi?