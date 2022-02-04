Marvel Realm of Champions'un Sunucuları Kapanıyor

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen mobil oyun Marvel Realm of Champions'un sunucularının kapanacağı duyuruldu. Kapanma tarihini 31 Mart olarak belirlediğini belirten oyun geliştiricisi Kabam, bu kararın istenilen vizyona ulaşılamadığı için alındığını ifade etti.

Hepimizin bildiği gibi dünyaca ünlü eğlence şirketi Marvel’ın karakterleri oldukça popüler. Bu karakterlerden esinlenerek oluşturulan diziler, filmler ve oyunlar da dünya çapında rekorlar kırmayı başarıyor. Ancak şimdi, bu oyunlardan bir tanesinin yaşanan hayal kırıklıkları sebebiyle kaldırılacağı duyuruldu.

Ünlü oyun geliştiricisi Kabam, 2020 yılının sonunda piyasaya sürülen; yani daha çok yeni sayılabilecek bir Marvel oyunu olan Marvel Realm of Champions’un sunucularının kapanacağını duyurdu. Şirket, MOBA türünde bir mobil oyun olan Marvel Realm of Champions’un mart ayında kaldırılacağını da sözlerine ekledi.

İstenilen vizyona ulaşılamadı

Öncelikle oyundan bahsedelim. 2020’nin aralık ayında piyasaya sürülen dövüş türündeki bu mobil oyun, yine Kabam tarafından geliştirilen bir Marvel oyunu olan Contest of Champions’un yan ürünü olarak piyasaya sürülmüştü. Secret Wars çizgi roman serisinden esinlenerek oluşturulan Realm of Cahmpions, yalnızca multiplayer; yani çoklu oyuncu modlarına sahipti.

Şirket yaptığı açıklamalarda oyunun bekleneni vermediğinin altını çizerek alınan karar ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Marvel Realm of Champions’u geliştirmeye başladığımızda, rekabetçi PvP savaşları sunmayı, Marvel şampiyonlarının istenilen şekilde kişiselleştirilmesini sağlamayı; böylece de hızlı tempoya sahip aksiyon dolu bir RPG oluşturmayı amaçladık. Ancak oyunu piyasaya sürdüğümüzden bu yana yaptığımız değişikliklere rağmen istediğimiz vizyona ulaşamadık.”

Açıklamalara göre oyun şu anda App Store ve Google Play Store’dan halihazırda kaldırılmış, oyun içi alım satımlar da durdurulmuş durumda. Sunucuların kapanması için belirlenen tarih ise 31 Mart. Oyunu sevenlere kapanma tarihinden önce son kez güzel bir deneyim yaşatmak isteyen Kabam, 31 mart tarihinden önce daha önce yayımlanmamış olan teçhizat setleri ve silahların kullanıma sunulacağını, oyun içi paraların oyunculara daha fazla verileceğini teçhizatların daha az birime satılacağını belli modların oyunda yer almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.