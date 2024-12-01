Marvel'ın merakla beklenen 6v6 PvP oyunu Marvel Rivals'tan yepyeni fragman geldi.

Marvel, geçtiğimiz yıl “Marvel Rivals” ismini alan yepyeni bir oyun duyurmuştu. Marvel Games ve NetEase ortaklığında geliştirilen bu yapım, 6v6 PvP türünde takım tabanlı bir multiplayer nişancı oyunu olacaktı. Tabii ki birçok Marvel süper kahramanını da görecektik.

Marvel Rivals’ın çıkışına az bir süre kalmışken dün akşam hayranları daha da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Oyundan yepyeni bir fragman geldi.

Marvel Rivals yeni fragmanı

Fragmana baktığımızda oyundaki karakterlere ağırlık verildiğini görebiliyoruz. Tabii ki birkaç sürpriz de karşımıza çıkıyor. Öyle ki video, Wolverine, Black Widow, Iron Fist, Squirrel Girl, Cloak ve Dagger gibi ikonik karakterlerin de oyunda yer alacağını gözler önüne seriyor.

Ayrıca karakterlerin nasıl saldırılara sahip olacakları hakkında da bilgi edinebiliyoruz. Takım hâlinde farklı hareketler uygulamak mümkün olacak. Örneğin bir kısımda Hulk, Wolverine’i alıp karşı takıma doğru fırlatıyor. Ekip tabanlı olduğu için bu tarz ikili saldırıları çok fazla görmemiz olası.

Oyun 6 Aralık günü PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek. Şirket, çıkış gününe kadar her gün bir fragman yayımlayacağını ve bu fragmanlarla oyunda yer alacak tüm karakterleri göstereceğini eklemiş.