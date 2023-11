Marvel's Spider-Man 2 oyununda bir oyuncu, The Hand adıyla bilinen yer altı organizasyonuna ait gizli bir merkezi ortaya çıkardı. Bu da Daredevil hayranlarını heyecanlandırdı.

Marvel, oyun pazarında beklediği başarıyı bir türlü yakalayamasa da aynı şey mahallemizin dost canlısı süper kahramanı Örümcek Adam için geçerli değil. Marvel's Spider-Man 2, hayranları kendisine çekmeyi başarmış durumda.

Elbette oyun, Marvel'ın diğer karakterleri ve organizasyonlarına da selam gönderiyor.

The Hand'in oyundaki sığınağı bulundu

Çizgi romanlarda gerçek şehirleri Marvel, hayali olanları ise DC sahiplendiği için Spider-Man demek New York demek, New York demek de Daredevil demek. Hâliyle oyuncular, oyunda bir yerlerde Daredevil göndermeleri bulunduğundan eminler. Bu göndermelerden biri de yeni keşfedilen The Hand binası.

Marvel evrenlerinde Amerikan hükümetinin pek bir işlevi olmadığından şehirler ipini koparan yer altı örgütünün istilasına uğramış durumda, işte Hydra olsun, The Hand olsun, AIM olsun, Roxxon'uydu, Hammer'ıydı bir dolu illegal ya da yozlaşmış organizasyon şehirlerde cirit atıyor. Bunlardan The Hand, Ninja Kaplumbağalar'da Shredder'in organizasyonu olan The Foot'un ilham kaynağı olmak dışında en büyük başarısı Daredevil'in düşmanlığını kazanmaktan ibaret bir suç örgütü.

Aslında yapımda bu tür göndermeler olması hiç de şaşırtıcı değil. Zira oyunun yönetmenliğini yapan Bryan Intihar, daha önce Daredevil göndermeleri olup olmayacağı sorulduğunda "Beklemede kalın" yanıtını vermişti. Yeni güncellemelerle birlikte oyun, daha çok Daredevil göndermesi içerebilir. Belki de ileride Daredevil ile iş birliği yaptığımız görevler de görebiliriz.

Gelecekte Spider-Man 2 oyununda Daredevil'i görmek ister miydiniz? Daredevil dışında hangi karakterleri görmek isterdiniz? Ben Punisher ile ekip olduğumuz, bir yandan da herkesi vurmasını engellemeye çalıştığımız bir görev isterdim.