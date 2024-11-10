Christopher Nolan'în yeni filminde Tom Holland ve Zendaya'nın birlikte kamera karşısına geçeceği ortaya çıktı.

Hollywood'un son yıllardaki en önemli yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan'ın gizemli yeni filmi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre filmde, Spider-Man serisinde birlikte rol alan Tom Holland ve Zendaya yer alacak. Yapımda yer alacak diğer isimler ise Matt Damon ve Anne Hathaway olacak.

Yapımın senaryosuna dair bilgiler henüz açıklanmadı ancak filmin günümüzde geçmeyeceği belirtiliyor. Nolan'ın filmlerinde zaman akışının genelde düz gitmediğini ve sürekli atlamalar gördüğümüzü düşünürsek bu durum çok da şaşırtıcı değil.

17 Temmuz 2026'da vizyona girecek

Nolan, filmlerini genellikle sinema salonlarında gösterilmesi amacıyla çekiyor. Yönetmenin yeni filmi de 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Bununla beraber Nolan'ın filmini IMAX standartlarına göre çekeceği de belirtiliyor. Yani filmi tam olarak deneyimleyebilmek için bir IMAX salonu bulmak gerekiyor.

Tom Holland, Nolan'ın aramasını "hayatının araması" olarak nitelendirdi. Bu da projenin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Filmin yapım sürecinin ise 2025 yılında başlayacağı belirtiliyor. Christopher Nolan, son filmi olan Oppenheimer ile dünya çapında 976 milyon dolarlık gişe yapmış ve En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.

Tom Holland ve Zendaya, dördüncü Spider-Man filminde de sırasıyla Spider-Man/Peter Parker ve MJ rollerine geri dönecekler. Yeni filmden sizin beklentileriniz neler?