Marvel's Avengers, Dijitalde 2 Milyondan Fazla Sattı

Geçtiğimiz ay PC ve konsollar için çıkış yapan ancak oyuncuların gözünde sınıfta kalan Marvel's Avengers, dijitalde 2,2 milyon satmayı başardı. Satış rakamları, oyunun aktif oyuncu sayısı azalsa da potansiyelinin oldukça büyük olduğunu da göstermiş oldu.

Cyristal Dynamics ve Eidos tarafından geliştirilip eylül ayının başlarında PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına çıkış yapan Marvel's Avengers oyunun dijital satış rakamlarına dair yeni bir rapor yayınlandı.

SuperData tarafından yayınlanan rapora göre Marvel's Avengers, çıkış yaptığı ayda dijital olarak 2,2 milyon satmayı başardı. Oyuncular tarafından bir hayli beğenilen Marvel's Spider-Man oyunu da çıkış ayında benzer bir satış rakamına ulaşmıştı. Ancak buradaki en önemli fark, Marvel's Spider-Man'in PlayStation 4'e özel bir oyun olması. Marvel's Avengers, PS4'e ek olarak Xbox One ve PC'ye de çıkış yaptı.

Square Enix'in en iyi çıkış yapan ikinci oyunu

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği Marvel's Avengers, yayıncı stüdyonun en büyük açılış yapan ikinci oyunu oldu. Square Enix'in en yüksek satış rakamıyla çıkış yapan oyunu Final Fantasy VII Remake olmuştu.

Oyunun aktif oyuncu sayısı özellikle son birkaç hafta içerisinde önemli ölçüde daralmıştı. Ancak oyunun satış rakamları, yapılacak düzeltmelerle birlikte Marvel's Avengers'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu da gösteriyor.

Marvel's Avengers haricinde eylül ayında en çok satış yapan bir diğer oyun da NBA 2K21 oldu. Serinin yeni oyunu toplamda 1,9 milyonluk satış adedine ulaştı ki bu, NBA 2K20'den %19 yüksek bir satış rakamına ulaştığı anlamına geliyor. Ayrıca Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, 2,8 milyonluk satış gerçekleştirmeyi başardı.

1 Eylül'de PC için çıkış yapan Crusader Kings III, 1,1 milyonluk satış rakamına ulaştı. Oyun, SEGA'nın Total War: Three Kingdoms ve 2K'nın Sid Meier's Civilization VI oyunlarının çıkış aylarındaki satış rakamlarını da geride bırakmayı başardı. Tabii burada Crusader Kings III'ün bu iki oyuna göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.