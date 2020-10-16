Marvel's Avengers, Yeni Nesil Oyun Konsolları İçin Ertelendi

Yeni nesil oyun konsollarında görmeyi en merak ettiğimiz oyunlardan birisi olan Marvel's Avengers, bugün yapılan duyuruyla 2021 yılına ertelendi. Geliştirici şirket, oyuna gelecek birçok içeriğin de ertelendiğini duyurdu.

Ağustos ayında çıkış yapan Marvel's Avengers, bu haftanın başında bugüne kadar aldığı en büyük güncellemeyi almış ve yeni içerikler kazanmıştı. Oyuncular, ilerleyen güncellemelerle daha fazla içerik beklentisine girmiş olsa da bugün, oyunun geliştiricisi Crystal Dynamics tarafından üzücü bir açıklama yapıldı.

Crystal Dynamics tarafından yapılan açıklamada oyunun yeni içeriklerinin ertelendiği duyuruldu. Ancak duyuru yalnızca bununla sona ermedi. Geliştirici şirket, yeni nesil oyun konsolu satın alıp oyunun tadını çıkarmak isteyenler için de açıklamalarında fazlasıyla kötü bir haber verdi.

Marvel's Avengers'ın yeni nesil versiyonu ertelendi:

Crystal Dynamics, PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirilen Marvel's Avengers'ın yeni nesil versiyonunun ertelendiğini duyurdu. Oyunun 2021 yılına ertelendiğini açıklayan şirket herhangi bir net tarih belirtmezken bu kararı vermelerinin sebebini de paylaştı. Açıklamaya göre şirket, oyunu olması gerektiği gibi yeni nesil deneyimi sunmak için ekibe zaman vermek amacıyla erteledi.

PlayStation 5 ve Xbox Series X satın alanlar ve oyunu oynamak isteyenler içinse biraz rahatlatıcı bir haberimiz var. Eğer oyuna sahipseniz konsollar elinize ulaştığında Marvel's Avengers'ın yeni nesil olmayan versiyonunu yeni konsolunuzda oynayabileceksiniz.

Ertelenen içeriklere geri dönecek olursak; oyuncuların merakla bekledikleri ve oyuna eklenen ilk karakter olacak Kate Bishop da ertelenen içerikler arasında kendisini buldu. Normal şartlarda ekim ayında yayınlanacak olan Kate Bishop, geliştirici şirket tarafından süre verilmeksizin ertelendi.

Şirket, tüm bu kötü haberlerin yanı sıra bir de iyi bir haber paylaştı. Oyuna şu anda sahip olan oyuncular, geliştirici şirket tarafından oyunculara hediye edilecek 'thank-you bundle'a (teşekkürler paketi) sahip olabilecekler. 5 Kasım'a kadar alınabilecek paket kapsamında oyuncular, aşağıda listelenen eşyalara sahip olacaklar: