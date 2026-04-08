Sony, Şanslı Bir Oyuncuyu PlayStation Oyunlarına Karakter Olarak Ekleyecek (Kendinize Karşı Oynayabilirsiniz)

Sony, en sadık PlayStation severleri artık sadece oyuncu olarak değil, doğrudan oyunların bir parçası hâline getiriyor.
“The Playerbase” adı verilen yeni programla birlikte oyuncular, favori PlayStation oyunlarında bizzat yer alma şansı yakalayacak.
İçerikten Görseller
İlk durak: Gran Turismo 7
Programın ilk adımı, popüler yarış oyunu Gran Turismo 7 ile başlıyor. Seçilecek şanslı bir oyuncu, oyunda karakter portresi olarak yer alacak. Üstelik sadece bununla da kalmayacak:
- Kendi özel logo tasarımını yapabilecek
- Oyuna kalıcı olarak eklenecek benzersiz bir araç kaplaması (livery) oluşturabilecek
- Los Angeles’ta profesyonel bir stüdyoda taranarak dijital ortama aktarılacak
Şimdilik Türkiye'den katılım mümkün değil
“The Playerbase” programı Amerika, Avrupa, Asya, Güney Afrika ve Avustralya’daki belirli bölgelerde erişime açılıyor. Şu anda kontrol ettiğimizde Türkiye'den başvurmanın mümkün olmadığını görüyoruz ama bu durum Sony'ye göre ileride değişebilir.
Katılmak isteyen oyuncular, PlayStation hesaplarıyla başvuru yapabilecek. Ardından seçilen adaylar video mülakatlara davet edilecek.
PlayStation, bu projeyi gelecekte daha fazla PlayStation Studios oyununa taşımayı planlıyor. Yani ilerleyen dönemde farklı oyunlarda da gerçek oyuncuları görmek mümkün olacak.