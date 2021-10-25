Mastercard'ın ödeme sistemine kripto paralar da dahil oluyor. Bu yeni değişiklik için Mastercard'ın, kripto para kuruluşu olan Bakkt ile çalışacağı ifade edildi.

Mastercard, kendi ödeme sistemine kripto para birimlerini de katmaya hazırlanıyor. Foreks’in yapmış olduğu habere göre Mastercard; yakın bir gelecekte kendi müşteri ağında bulunan banka ve kuruluşlara, kripto paraları ürünlerine dahil etme imkanı sağlayacak.

Foreks, bu yeni program çerçevesinde kripto para kredi kartları, ödül kartları, banka kartları, ve Bitcoin cüzdanlarının da sisteme dahil edileceğini belirtti. Mastercard’ın, sistemin çalışması için bir kripto para kuruluşu olan Bakkt ile birlikte çalışacağı aktarıldı.

Mastercard'ın bugüne kadar dijital varlıklara karşı muhafazakar bir duruşu vardı

Dijital varlık girişimi Bakkt bugün, Mastercard ile, bankasına ve Bakkt tarafından desteklenen fintech ortaklarına kripto para birimi hizmetleri sunmayı da içeren kapsamlı bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Ortaklıkla birlikte artık Mastercard müşterileri, Bakkt’ın sağladığı çözümler aracılığıyla ödül olarak kripto para birimleri sunabilecek ve dilerlerse ödül puanlarını kripto para birimleriyle takas edebilecek.

Yeni anlaşma hakkında açıklama yapan Mastercard'dan Sherri Haymond "Bakkt ile birlikte ve ilkeli inovasyon yaklaşımımıza dayanarak, ortaklarımızı yalnızca dinamik dijital varlık seçenekleri sunma konusunda güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda farklı müşteri deneyimleri sunacağız" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar dijital varlıklara karşı daha muhafazakar bir duruş benimsediğini göz önünde bulundurduğumuzda bu gelişmenin, Mastercard için nispeten büyük bir adım olduğu söylenebilir. Bir süredir kripto para borsalarının müşterilerine kripto para kartları sağlayan Mastercard, yeni anlaşma ile birlikte bu durumu borsaların ötesine taşıyacak gibi görünüyor.