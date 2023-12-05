Kredi kartı altyapısı ile bildiğimiz Mastercard, Shopping Muse adlı üretken yapay zekâ destekli alışveriş asistanını duyurdu.

Kişiselleştirilmiş ürünlere odaklanan Dynamic Yield, Nisan 2022'de Mastercard tarafından satın alınmıştı. Satın alımın ardından Dynamic Yield, Mastercard için ilk projelerinden biri olan Shopping Muse'u tamamladı. Mastercard'ın duyurusunu yaptığı bu araç, üretken yapay zekâ kullanarak müşterilerine kişiselleştirilmiş alışveriş tavsiyeleri sunuyor.

Yeni yapay zekâ aracını "müşterilerin, perakendecilerin dijital kataloglarını arama ve keşfetme şekillerinde devrim yapacağı" şeklinde sunan Mastercard'ın Shopping Muse'tan beklentilerinin yüksek olduğu görülüyor. Yeni araç ile birlikte kullanıcıların günlük konuşma diliyle yaptıkları aramalar, isteklerine özel seçilmiş ürün tavsiyelerine dönüşüyor. Yapay zekâ aracı ayrıca trend olan akımları ve ifadeleri de anlayabiliyor. Yani istenilen ürünleri tasvir ederken "1970'ler kırsal Amerika tarzı elbise" gibi ifadeler yerine "Vintage cottagecore elbise" gibi ifadeler kullanıldığında yapay zekâ ne kastedildiğini çözümleyebiliyor.

Mastercard, Shopping Muse'un devrim yapacağına inanıyor

Kişiselleştirilmiş tavsiyeler için Shopping Muse, kullanıcının alışveriş geçmişine, sorduğu sorulara gelen yanıtlara ve genel olarak gerçekleştirilen sohbetin içeriğine göre hareket ediyor. Algoritmalar, perakendecilerin ürün kataloglarında yer alan bilgileri ve müşterinin site içi davranışlarından gelen verileri kullanıyor. Bu algoritmalar müşterinin hem gerçek zamanlı hem de bilinen davranışlarını da gözlemliyor.

Kullanıcılar bir perakendecinin sitesine giriş yaptığında algoritmalar geçmiş satın almaları ve hatta o mağazadan yapılmış, takip edilebilir (örneğin telefon numarasının girildiği ya da Mastercard ile yapılmış) fiziksel harcamaları da değerlendirmeye alıyor. Shopping Muse ayrıca kullanıcı tam olarak isteğini tasvir edemese bile alternatifler sunabiliyor. Ayrıca aranan ürünlere görsel açıdan benzeyen ancak gerekli etiketlerle etiketlenmemiş ürünler de tavsiyeler arasında yer alabiliyor.

Şimdilik Shopping Muse kullanımı moda ile sınırlı olsa da Mastercard bu özelliğin ileride market ya da mobilya alışverişinde de kullanılabileceğini belirtiyor.