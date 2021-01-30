Matrix 4'ün Adı Ortaya Çıktı: 'Matrix: Resurrections'

Bu yılın sonlarında seyirciyle buluşması beklenen bilim kurgu filmi Matrix 4'ün serideki ismi belli olmuş olabilir. Sette çalışan bir makyaj sanatçısının paylaşımına göre yeni film, 'Matrix: Resurrections' olarak adlandırılacak.

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı Matrix serisi, 2003 yılında yayınlanan Matrix: Revolutions ile seriyi tamamlamıştı. Aradan geçen yılların ardından hayranları sevindirecek haber geçtiğimiz dönemlerde açıklanmış ve Matrix 4'ün geleceği doğrulanmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri aksayan filme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Matrix 4 filminin setinde çalışan bir makyaj sanatçısının yaptığı Instagram paylaşımı, yeni filmin adını ortaya çıkarmış olabilir. Yapılan paylaşımda makyaj sanatçısı, filmin yönetmeni Lana Wachowski'den aldığı hediyeleri ve teşekkür mektubunu gösteriyor. İşin ilginç yanı ise mektubun üzerinde yeni filmin adının açıkça belirtilmesi oldu.

Yeni film, Matrix: Resurrections olarak adlandırılabilir:

Matrix serisindeki filmlere baktığımızda ilk filmin The Matrix, devam filmlerinin ise Matrix: Reloaded ve Matrix: Revolutions olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında Matrix: Resurrections ismi de serideki diğer film adlandırmalarıyla uyumlu görünüyor. Devam etmeden önce yazının bundan sonraki kısmının, seriyi izlemeyenler için spoiler içerebileceğini belirtelim.

Türkçeye 'Diriliş' olarak çevirebileceğimiz bu isim, aynı zamanda serinin ana karakteri Neo'nun dönüşüne de işaret ediyor. Bildiğiniz gibi Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo, ilk üç filmin kahramanıydı ve son filmde insanlık ile makineler arasındaki barış için kendisini feda etmek zorunda kalmıştı. Yeni filmin adı da Neo'nun canlanmasına ya da geri dönüşüne işaret ediyor olabilir.

Şu anda hangi aşamada olduğu tam olarak bilinmeyen Matrix 4'ün 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Ancak bu vizyon tarihinin koronavirüs pandemisinin seyrine bağlı olarak değişebileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor.