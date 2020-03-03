San Fransisco'da çekimleri devam eden Matrix serisinin dördüncü filminin setinden gelen yeni görüntüler, filmin hayranlarını heyecanlandırdı. Görüntülerde, bir grup araca saldıran aynı vücut yapısına, aynı saç kesimine ve aynı giyime sahip kalabalık bir grup görülüyor.

Çekimleri ABD'nin San Fransisco kentinde devam eden Matrix serisinin dördüncü filminden görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Twitter'da yayınlanan bir video, serinin önceki filmlerinde yer alan Ajan Smith'in geri dönüp dönmeyeceğine dair soru işaretleri yarattı ve serinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Matrix'in ilk üç filmini izleyenlerin hatırlayacağı üzere, Ajan Smith'in kendini kopyalama yeteneği bulunuyordu. Smith, sadece kendisine has olan bu yeteneği birinci filmin sonunda Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo tarafından öldürüldükten sonra serinin devam filmlerinde kazanmıştı. Ajan Smith, aynı anda birden fazla yerde bulunmakla kalmıyor, çok sayıda Ajan Smith'i de filmin kahramanlarıyla savaşmak üzere harekete geçirebiliyordu.

Ajan Smith'in özelliklerine sahip bir başka karakter de olabilir:

Yayınlanan yeni videoda, otomobile saldıran aynı vücut yapısına, aynı saç kesimine ve aynı takım elbiseye sahip bir kalabalık görülüyor. Bu görüntüler, kendini kopyalayabilen ve düşmanlarına saldırabilen Ajan Smith'in özelliklerinin kullanıldığını gösteriyor.

Bir virüs gibi kendini kopyalayabilen Smith, Matrix'in yanı sıra gerçek dünyaya da yayılmayı başarmıştı. Neo'nun arkadaşının bedenine girerek gerçek dünyaya sızan Ajan Smith, Neo ile makineler arasında ittifaka neden olmuş ve üçüncü film olan The Matrix Revolutions'ta insan/makine savaşının sonu gelmişti.

Bununla birlikte Ajan Smith karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hugo Weaving, takvimine uygun olmadığı gerekçesiyle Matrix'in dördüncü filminde yer alamayacağını açıklamıştı. Kendini kopyalama yeteneğinin bir başka karakter tarafından elde edilebileceği de düşünülürken Ajan Smith'in yeni filmde olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

İşte Matrix 4'ün setinden gelen yeni görüntüler:

Matrix 4, ilk 3 filmi yöneten Wachowski'lerden Lana Wachowski tarafından yönetiliyor, filmin senaryosuysa Lena Wachowski'yle birlikte Aleksander Hemon ve David Mitchell tarafından yazılıyor. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson önceki filmlerdeki rollerine geri dönerken yeni filmde Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith ve Ellen Hollman henüz açıklanmayan rolleriyle yer alacak.

Yeni filmin hikâyesi gizemini korurken bazı iddialara göre filmde genç Morpheus'un hikâyesini takip edeceğiz. Morpheus, önceki filmlerde Laurence Fishburne tarafından canlandırılıyordu. Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021 tarihinde gösterime girmesi hedefleniyor.