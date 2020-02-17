Neo ve Trinity, Matrix 4 Setinde Yakından Görüntülendi

Matrix 4'ün çekimlerinin başlamasıyla birlikte setten üst üste yeni görüntüler gelmeye başladı. Setten paylaşılan yeni bir videoda, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un canlandıracağı Neo ve Trinity karakterlerinin yeni filmde nasıl görüneceği ortaya çıktı.

Matrix 4 heyecanla bekleniyor ve serinin yeni filminin çekimleri San Francisco'da devam ediyor. Matrix hayranları, Neo ve Trinity'nin makinelerle girilecek yeni savaş döneminde nasıl geri döneceği merak ediyordu. Matrix 4'te Neo ve Trinity'nin yer aldığı bir sahnenin hazırlık aşamasından yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Matrix serisinin sevilen iki yıldızı Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, yeni filmde de rollerine geri dönecek. Matrix setinde çekilen videoda Trinity ve Neo, bir motosikletin üzerinde görülüyor. Matrix 4'te Reeves'in canlandıracağı Neo'nun yeni versiyonunun John Wick'e çok benzediği görülüyor. Moss ise Trinity'nin bilindik imajından ödün vermiyor.

Matrix 4, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yeniden hayat vereceği Neo ve Trinity'nin yanı sıra Yahya Abdul-Mateen II'nin oynayacağı yeni bir karaktere odaklanacak. Daha önce Matrix 4 hakkında konuşan Abdul Mateen II, "Matrix hakkında konuşmak istiyorum, bunun için çok heyecanlıyım. Harika bir ekip ve bence yeni filmde çok şey olacak. Bu, parçası olmaktan onur duyduğum çok heyecan verici bir senaryo." demişti. Orijinal üçlemeyi kız kardeşi Lilly ile birlikte yöneten Lana Wachowski, yeni filmde de yönetmen koltuğuna oturacak. Matrix 4, 21 Mart 2021'de vizyona girecek.

Matrix 4 setinden yeni görüntüler: