Vizyona girdiği dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan, kısa sürede kült filmler arasında yer almayı başaran ve iki devam filmiyle de etkisini güçlendiren Matrix üçlemesine yeni bir film daha ekleniyor. Matrix 4: Resurrections vizyon tarihi, hikayesi ve fragmanı ile ilgili tüm bilinenleri sizin için paylaştık.

1999 yılında, yani tam da 21. yüzyıl arifesinde, acaba her şey yok olacak mı diye farklı komplo teorilerinin havada uçtuğu bir dönemde vizyona girdi Matrix. Bir dönem gençliğini uzun, deri ceketler, havalı güneş gözlükleriyle tanıştıran ve bugün bile kimsenin unutamayacağı felsefi sorgulamalarıyla kült olan Matrix efsanesinin devam filmi Matrix 4: Resurrections geliyor.

İlk filmdeki kadar yoğun bir etki yaratmayan ikinci ve üçüncü filmlerinden sonra uzun bir zaman geçti. Yeni Matrix filmi kimsenin dile getirmediği fakat umut ettiği bir haberdi. Sonunda Matrix 4: Resurrections ilk fragmanı yayınlandı. Sizin için Matrix 4: Resurrections hikayesi, vizyon tarihi, özellikle en çok merak edilen oyuncu kadrosu hakkında tüm bilinenleri ve yeni filmle ilgili dikkat çeken detayları anlattık.

Matrix 4: Resurrections ne zaman geliyor?

Matrix 4 filminin baş yapımcısı Warner Bros Studios, yeni film ile ilgili ilk duyuruyu 2019 yılının Ağustos ayında yapmıştı. İlk haberle birlikte herkesi bir heyecan dalgası sarmış ve yeni film çekimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmişti.

Matrix filmlerinin yönetmen ve senaryo yazarları olan The Wachowski Brothers yani Lana Wachowski ve Lilly Wachowski kardeşlerden Lana Wachowski ile birlikte David Mitchell ve Aleksandar Hemon Matrix 4 filminin de senaryosunu kaleme aldılar ve çekimler 2020 yılının ilk aylarında başladı. Hatta setten heyecan veren fotoğraflar bile paylaşıldı.

Çalışmalar fazla uzun sürmedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi Matrix 4 çekimlerini de etkiledi ve Şubat 2020’de başlayan çekimler, Mart ayında durmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca Mayıs 2021 olarak planlanan vizyon tarihini ertelemek zorunda kaldılar.

San Francisco'da başlayan Matrix 4 çekimleri, Berlin’de devam etmek üzere planlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kendine özgü tanıtımıyla dikkatleri yeniden çeken Matrix 4: Resurrections filminin ilk resmi fragmanı 9 Eylül 2021’de yayınlandı ve vizyon tarihi olarak 22 Aralık 2021 tarihi işaret edildi. Film aynı tarihte HBO Max dijital yayın platformunda da seyirciyle buluşacak.

Matrix 4: Resurrections oyuncuları kimler?

Milyonlar tek yürek, tüm hayranların aklında aynı soru; Matrix 4: Resurrections filminde Neo, Trinity ve Morpheus karakterleri olacak mı? Evet, yeni filmde Neo ve Trinity karakterleri olacak, hem de bu karakterlere alıştığımız isimler olan Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss hayat verecekler.

Peki, Morpheus? Evet, Matrix 4: Resurrections filminde Morpheus olacak ama Laurence Fishburne’nun hayat verdiği, bildiğimiz Morpheus olmayacak. Yeni filmde Yahya Abdul-Mateen II tarafından canlandırılacak olan genç Morpheus’u göreceğiz.

Yeni filmin diğer bir sürpriz ismi ise How I Met Your Mother dizisinde canlandırdığı Barney karakteriyle tanıdığımız Neil Patrick Harris. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Harris, Neo’nun diğer karakteri olan Thomas Anderson’ın terapisti olarak filmde yer alıyor.

Jada Pinkett Smith'in canlandırdığı Niobe karakteri, Lambert Wilson’ın canlandırdığı Merovingian karakteri ve Daniel Bernhardt’ın canlandırdığı Ajan Johnson karakteri de Matrix 4: Resurrections fragmanında gördüğümüz isimlerde arasında. Yeni filmde yer alacak ama karakteri belli olmayan isimler arasında Jessica Henwick, Toby Onwumere, Jonathan Groff, Priyanka Chopra ve Christina Ricci bulunuyor.

Matrix 4: Resurrections konusu ne olacak?

Matrix filmlerinin yönetmen ve senaryo yazarları olan The Wachowski Brothers yani Lana Wachowski ve Lilly Wachowski kardeşlerden Lana Wachowski tarafından yönetilen ve Lana Wachowski ile birlikte David Mitchell ve Aleksandar Hemon tarafından kaleme alınan Matrix 4: Resurrections filminin konusu hakkında hala net bir şey söylemek söz konusu değil.

Matrix 4: Resurrections fragmanına baktığımız zaman Neo ve Trinity karakterlerinin hafızasının silinmiş olduğunu ve ilk üç filme dair hatırladıklarının sadece silik anılardan ibaret olduğunu görüyoruz. Bazı psikolojik sorunlar yaşadığı ve ‘mavi haplar’ içtiği görülen Neo’nun diğer karakteri Thomas Anderson, Trinity ile karşılaşmasına rağmen birbirlerini tanımıyorlar.

Fragmanın devamında ise Neo’nun yeniden beyaz tavşanın peşine düştüğünü, Niobe ve genç Morpheus’la tekrar tanıştığını görüyoruz. Bu noktada aksiyon ve mücadele tekrar başlıyor. 2000’li yılların başında henüz teknoloji bu kadar gelişmemişken ortaya atılan Matrix felsefesinin, günümüzün teknolojisi ile iyiden iyiye can sıkıcı bir hale geldiğini de görmek mümkün.

Matrix 4: Resurrections konusu ile ilgili fragmanda en dikkat çeken detay, başta Neo ve Trinity olmak üzere tüm karakterlerin çok daha güçlü görünüyor olması. İlk üç filmde kazandıkları becerileri daha da geliştirmiş olan karakterler, günümüz sinema teknolojisinin de yardımıyla oldukça başarılı bir performans sunuyorlar.

İşte Matrix 4: Resurrections Türkçe altyazılı fragmanı:

İlk fragmanı yayınlanan Matrix 4: Resurrections filminin vizyon tarihi, oyuncuları ve hikayesi hakkında bilinenlerle birlikte fragmandaki dikkat çeken detayları anlattık. Bir dönem gençliğini peşinden sürükleyen Matrix efsanesi, yeni filmiyle bu dönemin gençliğini etkileyebilecek mi yoksa yalnızca eski hayranlara tatlı bir nostalji mi yaşatacak, göreceğiz.