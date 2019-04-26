Ailelerin kabusu olan Mavi Balina oyunuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, konuyla ilgili olarak Google Türkiye ile iş birliği yapıldığını ifade etti. Ayrıca intihardan vazgeçen çocukların ifadeleri de ortaya çıktı.

Yaşanan üzücü olaylar sonucunda devlet yetkililerin de duruma el attığı Mavi Balina oyununun, ülkemizde 140'a yakın intiharla ilişkilendiriliyordu. Hemen her gün yaşanan intihar vakalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a verilen soru önergesi yanıtlandı. Bakan yaptığı açıklamalarda, çocukların ve gençlerin zararlı içeriklerden uzak tutulması için gerekenlerin yapıldığını belirterek, bu tarz zararlı içeriklere yönlendiren reklamların kaldırılması konusunda da Google Türkiye ile iş birliğine gidildiğini ifade etti.

Nisan ayının başında Van'da yaşanan olayda, bir arkadaş grubu toplu intihar etmek için harekete geçmiş ancak çocuklardan birinin korkarak polisi aramasıyla birlikte Sevda E. dışındaki çocuklar kurtarılabilmişti. Sevda E. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan üzücü olaydan sonra psikolojik tedavilerine başlanan çocukların, psikolog eşliğinde vermiş oldukları ifadeler ortaya çıktı. Sevda E.'nin kuzeni olan Suna E., bağımlısı olacaklarını düşünmediklerini belirterek, Sevda'nın babasının ölmesiyle birlikte ölümden sonra neler yaşandığını merak ettiklerini ifade etti. İlk olarak koluna 'F57' yazdını söyleyen küçük kız, durumun arkadaşları tarafından fark edilmesi üzerine öğretmenine şikayet ettikleri, öğretmeninin ailesini okula çağırdığı ve bilgilendirmelerde bulunduğunu, sonrasında ise Sevda'nın yeniden kendisini ikna etmesiyle sürecin buraya geldiğini belirtti. Suna E., süreç içerisinde korkarak oyunu bıraktığını ancak Sevda'nın kızacağını düşündüğü için ona söylemediğini ifade etti.

Sevda E.'nin sınıf arkadaşı Gülcan A. ise öğretmenlerinin uyarılarına rağmen oyuna devam ettiklerini, olayın yaşandığı gün ise amacının intihar değil diğerlerini engellemek olduğunu belirtti. Gülcan A. yanlarında bulunan Berfin'le konuştuklarını ve Berfin'in de amacının intihar etmek olmadığını söylemesi üzerine yardım istemek için bir markete gittiklerini ve buradan polisi aradıklarını ifade etti. Sevda E.'nin fazlasıyla kararlı olduğunu belirten Gülcan A., "Engellemeye çalıştık ama olmadı, Sevda'nın yolunu kestim sen atlarsan ben de atlarım deyince bana 'hadi gel' dedi." şeklinde konuştu.

Bir diğer sınıf arkadaşları Berfin M. ise, Sevda'yı birkaç kez engellemeye çalıştığını belirterek, Sevda'nın pek çok kez atlamaya çalıştığını ifade etti. Berfin, yardım istemek için gittikleri sırada ise Sevda E.'nin atladığını belirtti.